В Україні прогнозують новий стрибок цін: у НБУ пояснили, чому все знову здорожчає

Дар'я Пшеничник
14 квітня 2026, 12:21оновлено 14 квітня, 16:35
Пишний підкреслив, що НБУ не відступатиме від своєї мети - знизити рівень інфляції до 5% упродовж трьох років.
  В Україні очікується зростання інфляції через близькосхідну кризу
  Удари РФ гальмують відновлення економіки

Українська економіка може відчути новий інфляційний тиск через ескалацію на Близькому Сході - про це заявив очільник Національного банку України Андрій Пишний, попередивши, що подорожчання енергоносіїв здатне додати 1,5–2,8 відсоткового пункта до зростання цін. Про ризики повідомило агентство Reuters.

Пишний наголосив, що регулятор не відступить від стратегічної мети - повернути інфляцію до рівня 5% упродовж трьох років, використовуючи весь доступний інструментарій. За його словами, нинішня ситуація вимагає максимально точного балансування: "Ми намагаємося йти по лезу ножа", адже зростання цін уже помітне для українців"

Водночас у НБУ готуються до можливого перегляду макропрогнозів. Наступного тижня, за словами Пишного, відбудуться засідання, на яких проаналізують повний вплив близькосхідної кризи на українську економіку. Особливу увагу приділять вторинним ефектам, зокрема змінам у вартості добрив, які можуть бути "досить значними".

Паралельно Пишний працює у складі української делегації на весняних зустрічах МВФ та Світового банку. Україна прагне зберегти тему російської агресії серед ключових у міжнародному порядку денному, попри зростання уваги світу до Близького Сходу.

Очільник НБУ також прокоментував політичні зміни в Угорщині. Він привітав результати виборів, після яких прем’єр Віктор Орбан залишає посаду, висловивши сподівання, що це допоможе розблокувати 90 млрд євро фінансування ЄС для України.

Також Пишний проведе низку зустрічей у Вашингтоні:

  • 15 квітня - з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та іншими високопосадовцями;
  • 16 квітня - із членами Конгресу США;
  • 17 квітня - з головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом.

Водночас він застеріг, що масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі стримуватимуть економічне відновлення та можуть посилити міграційні потоки. Хоча уряд очікує позитивного міграційного балансу після завершення бойових дій, Пишний визнає ризики:

"Що довше це триває, то вищий ризик того, що українці за кордоном асимілюються".

Подорожчання продуктів в Україні - прогноз експерта

Економіст і доктор соціальної економіки Зіновій Свереда говорив, що в Україні може початися подорожчання продуктів на тлі проблем з паливом.

"Підвищення цін на паливо спричиняє подорожчання всіх продуктів і послуг по всій Україні. І це відбудеться фактично в найближчі два-три тижні", - підкреслив він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Як повідомляв Главред, в Україні почали зростати ціни на якісну моркву. Подорожчання зумовлене високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції.

Також відомо, що вартість традиційного великоднього кошика в Україні зросла за останній рік на 12–17% залежно від його наповнення.

Крім того, на українському ринку спостерігається дефіцит якісних яблук. Це вже створює передумови для подальшого подорожчання продукції.

Вас може зацікавити:

Про персону: Андрій Пишний

Андрій Пишний — ​​український політик і банкір. Голова Національного банку України (з 7 жовтня 2022 року), Член РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ "Ощадбанк", пише Вікіпедія.

США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливо

США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливо

В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

Два продукти-рятівники в СРСР: що їли радянські люди у будь-якій ситуації

Два продукти-рятівники в СРСР: що їли радянські люди у будь-якій ситуації

Гороскоп Таро на травень 2026: Овнам — удача, Тельцям — гроші, Близнюкам — новий початок

Гороскоп Таро на травень 2026: Овнам — удача, Тельцям — гроші, Близнюкам — новий початок

Китайський гороскоп на завтра, 15 квітня: Свиням — подарунки, Зміям — порада

Китайський гороскоп на завтра, 15 квітня: Свиням — подарунки, Зміям — порада

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

20:25

В Україні створили нову ракету-перехоплювач балістики: ЗМІ дізналися подробиці

20:01

Марна трата часу: 5 помилок у вивченні англійської мови

19:32

"Кривава м'ясорубка": розкрито тривожний сценарій нової війни в ЄвропіВідео

19:10

США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливоПогляд

19:03

В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато пораненихФото

Росія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне містоРосія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне місто
19:01

Часник жовтіє після заморозків: садівник розкрив кроки для відновлення врожаюВідео

19:00

Чому вагітним забороняють ходити на цвинтар: народні повір'я vs реальність

18:45

Про приховану функцію пральної машини мало хто знає: у чому головна "фішка"Відео

18:43

В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

Реклама
18:35

Ектор Хіменес Браво опинився на операційному столі: що він зробив

18:29

Антикорупціонери масово уникають теми про можливе фіктивне усиновлення дитини директором НАБУ Кривоносом

18:25

В Україні викрили групу, яка монополізувала ринок і поставила під удар міжнародні закупівлі - ЗМІ

18:13

Алек Болдвін хоче завершити кар'єру через загибель українки — подробиці

18:05

Як українці змінили хід духовної історії світу: правда, яку замовчувалиВідео

18:01

Більше ніякої липкості і розводів: експерти розкрили, як правильно мити підлогу

17:58

Популярний тренд: пара провела тест, щоб з’ясувати, кого собака любить більшеВідео

17:49

Кіркоров став батьком утретє: що дізналися пропагандисти

17:28

Потепління до +18 і дощі: синоптики попередили про зміну погоди на Львівщині

17:22

Потрібно терміново видалити: власники iPhone отмивали важливу пораду

17:17

На Житомирщині різко підскочить температура: коли потепліє до +18

Реклама
17:16

"Зовсім не в собі": Каменських оскандалилась витівкою в літаку

17:16

Сотні ракет та "розумна" зброя: Україна та ФРГ уклали мегаугоду, що відомо

17:06

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

16:42

"Є просування": РФ пішла у наступ на Сумщині

16:33

Стрибок цін на пальне та "плюс" для автогазу: як змінилися ціни на АЗС

16:31

Можуть знищити сад: які чагарники ніколи не слід садити на своїй ділянці

16:27

Шалений стрибок євро: новий курс валют на 15 квітня

16:25

Як нагострити ніж за хвилину без точила: лезо стане гострим як бритва

16:23

Спустився до підвалу нового будинку: чоловікові порадили викликати поліціюВідео

16:21

Фіналістка "Голосу країни" заспівала про "любов" РФ і Білорусі — що їй відповіли

16:20

Ребров отримав щедру пропозицію: чи залишиться тренер у збірній

16:12

Там максимальний об'єм води: 6 КАБів вдарили по дамбі на Харківщині

15:39

Кім: Потрібні довгострокові програми для відновлення економіки прифронтових регіонів

15:39

Чому кіт завжди потягується, побачивши вас: несподіване пояснення здивує багатьох

15:35

Перший транш із 90 млрд євро для України відклали: у ЄК назвали нові терміни

15:29

Слова "совесть" немає в українській мові: як сказати красиво і правильно

15:18

ЗСУ вдарили ракетами SCALP по базах РФ у районі аеропорту "Донецьк" - Генштаб

15:11

"Лягаю з ним у ліжко": Сімоньян не поховала чоловіка фізично

15:08

Суперкомп'ютер NASA назвав дату кінця життя на Землі: скільки залишилося

15:04

Німеччина поверне в Україну чоловіків: Мерц і Зеленський зробили гучні заяви

Реклама
14:58

"Не поставила на місце": Матвієнко розповіла про чоловіка, від якого народила у 17

14:42

Які крупи категорично не можна промивати перед варінням: знають далеко не всі

14:07

"Загроза для всієї Європи": ЗАЕС півтори години перебувала у стані блекауту

13:56

РФ вдарила ракетою по обласному центру - є жертви, поранено 25 людейФото

13:43

Експерт попередив про загрозу витоку радіації на ЧАЕС: що може трапитись

13:39

Що потрібно знати про Євробачення 2026: фаворити конкурсу та гучні скандалиВідео

13:37

Бульдог заробляє більше за свого господаря: все почалося з одного відео

13:28

Вони постійно сваряться: у ЗМІ з’явилися подробиці життя сім’ї Вільяма та Кейт

13:18

Антициклон Quirin змінить погоду в Україні: в яких регіонах буде найтепліше

13:17

Телеканал ТЕТ розкрив нового ведучого "Караоке на майдані"

