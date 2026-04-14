В Україні прогнозують новий стрибок цін: у НБУ пояснили, чому все знову здорожчає

Ціни в Україні підскочать ще вище

В Україні очікується зростання інфляції через близькосхідну кризу

Удари РФ гальмують відновлення економіки

Українська економіка може відчути новий інфляційний тиск через ескалацію на Близькому Сході - про це заявив очільник Національного банку України Андрій Пишний, попередивши, що подорожчання енергоносіїв здатне додати 1,5–2,8 відсоткового пункта до зростання цін. Про ризики повідомило агентство Reuters.

Пишний наголосив, що регулятор не відступить від стратегічної мети - повернути інфляцію до рівня 5% упродовж трьох років, використовуючи весь доступний інструментарій. За його словами, нинішня ситуація вимагає максимально точного балансування: "Ми намагаємося йти по лезу ножа", адже зростання цін уже помітне для українців"

Водночас у НБУ готуються до можливого перегляду макропрогнозів. Наступного тижня, за словами Пишного, відбудуться засідання, на яких проаналізують повний вплив близькосхідної кризи на українську економіку. Особливу увагу приділять вторинним ефектам, зокрема змінам у вартості добрив, які можуть бути "досить значними".

Паралельно Пишний працює у складі української делегації на весняних зустрічах МВФ та Світового банку. Україна прагне зберегти тему російської агресії серед ключових у міжнародному порядку денному, попри зростання уваги світу до Близького Сходу.

Очільник НБУ також прокоментував політичні зміни в Угорщині. Він привітав результати виборів, після яких прем’єр Віктор Орбан залишає посаду, висловивши сподівання, що це допоможе розблокувати 90 млрд євро фінансування ЄС для України.

Також Пишний проведе низку зустрічей у Вашингтоні:

15 квітня - з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та іншими високопосадовцями;

16 квітня - із членами Конгресу США;

17 квітня - з головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом.

Водночас він застеріг, що масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі стримуватимуть економічне відновлення та можуть посилити міграційні потоки. Хоча уряд очікує позитивного міграційного балансу після завершення бойових дій, Пишний визнає ризики:

"Що довше це триває, то вищий ризик того, що українці за кордоном асимілюються".

Подорожчання продуктів в Україні - прогноз експерта Економіст і доктор соціальної економіки Зіновій Свереда говорив, що в Україні може початися подорожчання продуктів на тлі проблем з паливом. "Підвищення цін на паливо спричиняє подорожчання всіх продуктів і послуг по всій Україні. І це відбудеться фактично в найближчі два-три тижні", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, в Україні почали зростати ціни на якісну моркву. Подорожчання зумовлене високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції.

Також відомо, що вартість традиційного великоднього кошика в Україні зросла за останній рік на 12–17% залежно від його наповнення.

Крім того, на українському ринку спостерігається дефіцит якісних яблук. Це вже створює передумови для подальшого подорожчання продукції.

Вас може зацікавити:

Про персону: Андрій Пишний Андрій Пишний — ​​український політик і банкір. Голова Національного банку України (з 7 жовтня 2022 року), Член РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ "Ощадбанк", пише Вікіпедія.

