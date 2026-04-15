Євро різко злетів: свіжий курс валют в банках та обмінниках на 15 квітня

Офіційний курс НБУ та реальні цифри на готівковому ринку почали розходитися.

https://glavred.net/economics/evro-rezko-podorozhal-poyavilsya-svezhiy-kurs-valyut-v-bankah-i-obmennikah-10756781.html Посилання скопійоване

Курс валют в Україні15 квітня

Ви дізнаєтеся:

Як змінився курс долара у банках та обмінниках

Як змінився курс євро

Які середні курси купівлі та продажу євро

У середу, 15 квітня, український валютний ринок демонструє різноспрямовану динаміку. Поки американський долар незначно коливається, європейська валюта продовжує поступово дорожчати. Про це свідчать дані порталу "Мінфін".

Долар у банках утримується на рівні 43,30 грн при купівлі та 43,75 грн при продажу. Офіційний курс НБУ становить 43,4997 грн.

відео дня

Водночас євро демонструє зростання. У банках його середній курс становить 50,80 грн при купівлі (+5 коп) та 51,59 грн при продажу (+14 коп). Офіційний курс НБУ - 51,3253 грн.

Курс валют на 15 квітня

Який курс на готівковому ринку

На готівковому ринку долар торгується в середньому по 43,50 грн при купівлі та 43,60 грн при продажу. А євро купують в середньому по 51,20 грн і продають по 51,40 грн.

Що буде з курсом долара у квітні - прогнози експертів Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що долар має потенціал до подальшого зниження, оскільки Нацбанк стримуватиме інфляцію, яка у березні зросла до 7,9% у річному вимірі. За його словами, до кінця квітня готівковий долар може подешевшати ще на 20-25 копійок. Водночас голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський застерігає, що стабільність гривні може бути нетривалою через ризики затримки фінансової допомоги ЄС у 90 млрд євро. "Після Великодня курсовий коридор на міжбанку зросте до 43,5- 44,2 грн/долар… готівковий курс може знову вийти за 44 грн/долар", - зазначив він.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України на 15 квітня знизив курс гривні. Офіційний курс долара встановлено на рівні 43,49 грн (+6 коп), євро - 51,32 грн (+57 коп).

Незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозує, що у квітні курс гривні до євро коливатиметься в межах 50-52,5 грн. За його словами, ключовим фактором впливу залишатиметься ситуація на Близькому Сході.

Водночас керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що найближчим часом різких коливань на валютному ринку України не очікується, попри складну міжнародну ситуацію зберігатиметься відносна стабільність.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред