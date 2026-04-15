Долар пішов на зліт, євро різко впав: новий курс валют на 16 квітня

НБУ встановив новий курс валют на 16 квітня.

На четвер, 16 квітня, Національний банк України послабив гривню відносно американського долара, водночас зміцнивши її позиції щодо євро та польського злотого. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 16 квітня встановлено на рівні 43,52 грн/дол. Порівняно з середою, 15 квітня (43,50 грн/дол.), американська валюта здорожчала на 2 копійки.

На відміну від долара, європейська валюта у четвер дещо подешевшала. Вартість євро встановлена на рівні 51,27 грн/євро, що на 5 копійок менше, ніж було напередодні (51,33 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43.55/43,59 грн/дол., а до євро - 51,35/51.38 грн/євро.

Польський злотий також продемонстрував тенденцію до зниження. Його курс на четвер встановився на рівні 12,09 грн (12,09 грн), що на 1 копійку менше, ніж показник середи (12,10 грн).

Що буде з курсом долара у квітні - прогнози експертів Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що долар має потенціал до зниження. За його словами, через політику НБУ зі стримування інфляції (яка у березні сягнула 7,9%) готівковий курс до кінця місяця може впасти ще на 20–25 копійок. Натомість голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський попереджає про можливе послаблення гривні. Причиною він називає ризики затримки фінансової допомоги від ЄС. За його прогнозом, після Великодня курс може зрости до 43,5–44,2 грн/долар, а готівковий долар — перевищити позначку у 44 грн.

Як повідомляв Главред, 15 квітня валютний ринок України показав різноспрямовану динаміку. Долар залишався відносно стабільним, тоді як євро продовжив зростання.

Національний банк України на 15 квітня знизив курс гривні. Офіційний курс долара встановлено на рівні 43,49 грн (+6 коп), євро - 51,32 грн (+57 коп).

Незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський раніше прогнозував, що у квітні курс гривні до євро коливатиметься в межах 50–52,5 грн. За його словами, ключовим фактором впливу залишатиметься ситуація на Близькому Сході.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

