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Українці по-новому платитимуть податки: скільки доведеться віддати із зарплати

9 лютого 2022, 15:08

Українські роботодавці щорічно недоплачують 150 млрд грн податків із зарплат своїх співробітників.

Податок Нерухомість
Податки в Україні зміняться / rieltkomp.ru

В Україні комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розробляє реформу оподаткування доходів. В результаті податкове навантаження скоротять з 37 до 30%, заборонять оформляти співробітників в якості "ФОПів" і введуть сімейне декларування.

Як пише OBOZREVATEL, серед важливих змін:

Зниження податкового навантаження. На сьогоднішній день із зарплати роботодавці платять 37% податків і внесків (ефективна ставка). За новими правилами планується стягувати всього 30% (після знижувати щорічно ставку на 1 п.п. до 25%). Експерти кажуть, що без детінізації дане нововведення може призвести до обвалу надходжень до бюджету.

Заборона зарплатних "ФОПів". Деякі роботодавці для економії замість того, щоб оформляти в штат працівників, пропонують їм укласти договір як з "ФОПом". Таким чином вони платять тільки 5%. Тому влада хоче це заборонити.

Можливість платити 5% без оформлення "ФОПу". Це торкнеться декількох десятків сфер, в тому числі і таксі.

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Тим часом, згідно з підрахунками, українські роботодавці щорічно недоплачують 150 млрд грн податків із зарплат своїх співробітників. І якби вся ця сума йшла до бюджету, то пенсіонери могли б щомісяця отримувати на 1 157 грн більше.

Нагадаємо, при купівлі нерухомості і реєстрації прав на майно в Україні перевірятимуть інформацію про покупців. Перевірками займатиметься Державна податкова служба (ДПС).

Також Главред писав, що за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, з початку ринку земель в країні було продано 219 493 гектарів чорнозему. Тільки з липня 2021 року по 27 січня 2022 укладено 86 тисяч угод.

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