"Путін програє війну": Жданов заявив, що РФ не врятує переведення економіки на військові рейки

Жданов заявив, що переведення економіки на військові рейки не врятує РФ/ Reuters, sprotyv.info

Російський диктатор Володимир Путін намагається перевести економіку Росії на військові рейки, саме з такою метою він підписав закон про "спеціальні заходи" в економіці. Проте для країни-агресорки уже пізно йти на такі заходи.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН. За його словами, російський президент уже зрозумів, що програє війну, і тому з усіх сил намагається виправити ситуацію.

"Він розуміє, що війна пішла на виснаження, і вони одразу зрозуміли, що вони цю війну програють. Того оперативного резерву чи того оперативного складу збройних сил Росії, який у них був на момент початку вторгнення, вже не вистачає", ­– зазначає військовий експерт.

Жданов нагадав, що, згідно з даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія станом на цей час уже витратила від 65 до 70% своїх резервів. І, оскільки резерву у них вже брати немає звідки, то російська владна верхівка вдалася до підписання такого закону про "спеціальні заходи" в економіці.

Проте на виконання цього закону потрібен час, каже Жданов. Щоб він запрацював і дав би РФ якусь перевагу, потрібно було його підписувати не зараз, а за рік до широкомасштабного вторгнення в Україну.

читайте також"У Путіна є дедлайн": експерт пояснив затягування з "референдумами" на Херсонщині та ЗапоріжжіПри цьому запрацювати такому закону зараз заважатиме і санкційний тиск.

"Такі прогнози звучали – що економіці Росії при цільовому виконанні потрібно від 6 до 11 місяців для того, щоб перевести економіку на військові рейки. Сьогодні це навряд чи може спрацювати, особливо в умовах санкційного тиску, відсутності комплектувальних, і в умовах того стану, в якому перебувають підприємства", – каже військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська почали виходити з оголошеної раніше оперативної паузи й намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі. Напередодні загарбники провели серію обмежених наземних атак у напрямку Слов'янська, Сіверська, траси Бахмут – Лисичанськ та Донецька.

Нагадаємо, РФ вранці 16 липня вдарила ракетою по Одесі. Ракета влучила у цивільний об'єкт, там пожежа, на місці працюють рятувальники. Також ворог розбомбив житлові будинки на Харківщині й Дніпропетровщині – там є загиблі, під завалами люди.

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