Експерт пояснив, коли гречка подешевшає з 90 грн до 45 за кілограм

Експерт пояснив, коли гречка подешевшає з 90 гривень до 45 за кілограм/ УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні ціни на гречку б'ють рекорди, подекуди сягаючи 90 гривень за кілограм такої крупи. Але, вже скоро гречка подешевшає майже в два рази - до 45 гривень за кілограм. Такий прогноз озвучив "Телеграф" керівник Міжнародної асоціації виробників і переробників гречки Микола Малієнко.

Він каже - якщо фермерам вдасться зібрати врожай гречки вже до листопада, то її оптова ціна тонни впаде з нинішніх 40 тисяч гривень до 25 тисяч

"Навесні добірне насіннєве зерно гречки наше господарство продавало по 32 тисячі гривень за тонну, були ті, хто продавав його по 50-70 тисяч гривень. Зараз же тонна товарної гречки на ринку коштує 40 000 гривень, в роздробі зрозуміло приблизно вдвічі дорожче", - говорить Малієнко.

При середній врожайності в 1 тонну з гектара, каже експерт, фермери можуть отримати від 120 до 130 тисяч тонн гречки восени. І це цілком вистачить для задоволення нинішнього попиту.

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Нагадаємо, раніше почесний президент "Асоціації фермерів і землевласників України" Іван Томич говорив - ціни на гречку в Україні можуть зрости ще на 20%. Вартість крупи в найближчі місяці може досягти майже 85 гривень за кілограм.

Однак, за його словами, ближче до осені вартість крупи в магазинах знизиться на 10-20% і може повернутися до показника в 70 гривень.

До того повідомлялося, що в Україні помітно виросло в ціні пшоно - з 23,32 грн за кілограм до 25,00 грн за кілограм.

Крім того, рис довгий минулого місяця коштував 44,18 грн за кілограм, а зараз - 49,40 грн. Водночас кілограм довгого пропареного рису подешевшав з 36,77 грн до 29,20 грн.

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