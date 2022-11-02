Терміново запасаємося до зими: в Україні рухнули ціни на капусту

Найближчим часом ціни можуть знову зрости / УНІАН

В Україні другий тиждень поспіль падають ціни на білокачанну капусту. Зниження цін учасники ринку пояснюють суттєвим збільшенням пропозиції та незадовільною якістю основних обсягів капусти.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Як зазначається, наразі значну частину обсягів на ринку складає підморожена капуста. Тим часом білокачанну капусту високої якості частина фермерів відклала на зберігання, аби почати реалізацію не раніше середини грудня. Інша половина виробників сьогодні продовжує реалізацію якісної продукції, збільшуючи загальну пропозицію білокачанної продукції на ринку.

Такі дії вони пояснюють витратами на електроенергію, що різко збільшилися. У світлі останніх подій з перебоями з електроенергією в більшості регіонів України далеко не всі фермери мають впевненість у можливості якісного зберігання плодоовочевої продукції надалі.

Таким чином, ціни на капусту сьогодні знизилися до 6-8 грн/кг, що в середньому на 17% нижче, ніж тижнем раніше. Водночас ціни на білокачанну капусту в Україні наразі як мінімум на 40% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Водночас експерти ринку залишаються за своїх попередніх прогнозів щодо недостатньої пропозиції капусти на українському ринку в другій половині поточного маркетингового сезону. Тобто нові підвищувальні цінові тенденції в даному сегменті можуть встановитися вже найближчим часом.

Як пише видання, експерти прогнозують, що пропозиція капусти на українському ринку в другій половині поточного маркетингового сезону буде недостатньою, що призведе знову до зростання її вартості вже найближчим часом.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що з початком осені ціни на продукти в Україні злетіли. Вже в жовтні значно подорожчали овочі. Як свідчать дані порталу Мінфін, ціни на огірки, помідори і перець на полицях супермаркетів злетіли майже вдвічі.

Зокрема, середня вартість огірків підвищилася з 66,23 грн/кг до 72,99 грн/кг. Цінник на червоні помідори злетів з 58,76 грн/кг до 71,45 грн/кг.

Крім того, напередодні зими нас чекає ще один стрибок цін: + 27,4% - на товари продовольства; + 23,7% - на побутову хімію і техніку; + 19,5% - на алкоголь і сигарети.

Водночас експерти попереджають українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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