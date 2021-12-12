Дорогий "Олів'є": в Україні почали "кусатися" ціни на продукти для новорічного салату

В Україні почали "кусатися" ціни на продукти для новорічного салату Олів'є / ua.depositphotos.com

Приготування традиційного новорічного салату "Олів'є" цього року українцям обійдеться дорожче. Індекс вартості "Олів'є" за рік виріс на 21%. Злетіли в ціні всі інгредієнти страви, крім картоплі, ціна на яку впала на 15%, до 7 грн за кг.

Як пише ubr.ua, найбільше в ціні піднялася цибуля - майже удвічі. Крім того, подорожчали і яйця - більш ніж на 50%. А найдорожчим інгредієнтом "Олів'є" є ковбаса. Ціни на цей продукт коливаються від 120 до 290 грн за кг.

Майонез подорожчав на 20% - за 300 грамів доведеться заплатити майже 30 гривень. Що стосується огірків, то кілограм свіжих коштує в середньому орієнтовно 50 гривень, а солоних – 40-70 гривень.

Якщо ж замінити в "Олів'є" ковбасу на курятину, то філе за рік подорожчало більш ніж на 20%, ціна 1 кг тушки зросла на чверть.

Таким чином, миска новорічного салату на 3 кг у 2021 році обійдеться українцям у 209,9 грн. Для порівняння -торік українці витрачали на "Олів'є" 173,5 грн.

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Можна піти й іншим шляхом - придбати готову страву в супермаркетах. Ціновий діапазон починається з 149 грн і закінчується на рівні 240 грн за кг.

Раніше йшлося про те, що з початку 2022 року в Україні істотно зростуть ціни на алкогольні напої. Причиною подорожчання стане підвищення акцизної ставки. Нововведення обумовлені новим правилом розрахунку "пивного акцизу", який відштовхуватиметься від кількості етилового спирту в напої.

Також експерти спрогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту збільшуватиметься приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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