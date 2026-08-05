Популярна крупа може побити нову цінову позначку: чого очікувати вже у серпні

Попри сезонне здешевшання гречка може знову додати в ціні вже найближчими тижнями.

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Гречка може знову подорожчати вже у серпні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, sevnews.info

Коротко:

У липні гречка подешевшала на 3,3% - до 76,67 грн/кг

Подальшого зниження цін експертка не очікує

У серпні гречка може зрости в ціні до 80–83 грн/кг

В Україні після незначного здешевшання у липні гречка може знову почати дорожчати вже у серпні. Попри сезонне збільшення пропозиції, передумов для тривалого зниження цін наразі немає. Про це в коментарі 24 Каналу повідомила докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна.

За словами експертки, у липні середня роздрібна ціна гречки знизилася на 3,3% і становила 76,67 грн за кілограм. Водночас це не свідчить про зміну загальної тенденції на ринку.

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"Очікувати подальшого подешевшання не варто, оскільки навіть попри сезонне збільшення пропозиції ринок продовжує зазнавати впливу високих витрат на виробництво та обмеженої пропозиції української сировини. Водночас споживчий попит залишається стабільним", – зазначила експертка.

Черемісіна наголосила, що липневе здешевшання, найімовірніше, має тимчасовий характер. Вона пояснила, що ринок гречки є більш чутливим до змін урожайності, запасів та загальної економічної ситуації, адже виробництво цієї культури в Україні залишається відносно невеликим.

Крім того, на кінцеву вартість продукції дедалі більше впливають виробничі витрати.

"На формування роздрібних цін дедалі більший вплив мають витрати на переробку, енергоносії, логістику та оплату праці", – пояснила науковиця.

За прогнозом експертки, у серпні ціни можуть зрости на більшість видів круп, однак найпомітніше подорожчання очікується саме на гречку. За її оцінками, вартість крупи може збільшитися на 3–5% і сягнути 80–83 грн за кілограм. Інші види круп, за прогнозом, дорожчатимуть більш помірними темпами відповідно до сезонної ринкової динаміки.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чи загрожує Україні дефіцит продуктів

Економіст Олег Пендзин прокоментував побоювання щодо можливого дефіциту продуктів на тлі заяв про складну зиму та ймовірну ескалацію війни. На його думку, підстав очікувати нестачу продовольства наразі немає.

За словами експерта, головний ризик для українців пов'язаний не з дефіцитом товарів, а зі зниженням купівельної спроможності населення. Він зазначив, що робити продуктові запаси можна лише заради власної зручності, а не через загрозу порожніх полиць у магазинах.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, тривала спека та нестача опадів негативно вплинули на формування врожаю картоплі в Україні, що може призвести до суттєвого підвищення цін восени. Про це заявив директор Інституту картоплярства НААН України Микола Фурдига у своїй колонці для AgroTimes.

Крім того, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що у серпні 2026 року хліб та молочна продукція в Україні подорожчають, тоді як овочі нового врожаю поки стримуватимуть загальне зростання цін.

Нагадаємо, що вартість хліба традиційно зростає в Україні кожного місяця, тому за літо він може здорожчати в межах 5-6%.

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