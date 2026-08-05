Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Популярна крупа може побити нову цінову позначку: чого очікувати вже у серпні

Руслан Іваненко
5 серпня 2026, 23:28
google news Підпишіться
на нас в Google
Попри сезонне здешевшання гречка може знову додати в ціні вже найближчими тижнями.
Цена, крупа, гречка
Гречка може знову подорожчати вже у серпні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, sevnews.info

Коротко:

  • У липні гречка подешевшала на 3,3% - до 76,67 грн/кг
  • Подальшого зниження цін експертка не очікує
  • У серпні гречка може зрости в ціні до 80–83 грн/кг

В Україні після незначного здешевшання у липні гречка може знову почати дорожчати вже у серпні. Попри сезонне збільшення пропозиції, передумов для тривалого зниження цін наразі немає. Про це в коментарі 24 Каналу повідомила докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна.

За словами експертки, у липні середня роздрібна ціна гречки знизилася на 3,3% і становила 76,67 грн за кілограм. Водночас це не свідчить про зміну загальної тенденції на ринку.

відео дня

"Очікувати подальшого подешевшання не варто, оскільки навіть попри сезонне збільшення пропозиції ринок продовжує зазнавати впливу високих витрат на виробництво та обмеженої пропозиції української сировини. Водночас споживчий попит залишається стабільним", – зазначила експертка.

Черемісіна наголосила, що липневе здешевшання, найімовірніше, має тимчасовий характер. Вона пояснила, що ринок гречки є більш чутливим до змін урожайності, запасів та загальної економічної ситуації, адже виробництво цієї культури в Україні залишається відносно невеликим.

Крім того, на кінцеву вартість продукції дедалі більше впливають виробничі витрати.

"На формування роздрібних цін дедалі більший вплив мають витрати на переробку, енергоносії, логістику та оплату праці", – пояснила науковиця.

За прогнозом експертки, у серпні ціни можуть зрости на більшість видів круп, однак найпомітніше подорожчання очікується саме на гречку. За її оцінками, вартість крупи може збільшитися на 3–5% і сягнути 80–83 грн за кілограм. Інші види круп, за прогнозом, дорожчатимуть більш помірними темпами відповідно до сезонної ринкової динаміки.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чи загрожує Україні дефіцит продуктів

Економіст Олег Пендзин прокоментував побоювання щодо можливого дефіциту продуктів на тлі заяв про складну зиму та ймовірну ескалацію війни. На його думку, підстав очікувати нестачу продовольства наразі немає.

За словами експерта, головний ризик для українців пов'язаний не з дефіцитом товарів, а зі зниженням купівельної спроможності населення. Він зазначив, що робити продуктові запаси можна лише заради власної зручності, а не через загрозу порожніх полиць у магазинах.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, тривала спека та нестача опадів негативно вплинули на формування врожаю картоплі в Україні, що може призвести до суттєвого підвищення цін восени. Про це заявив директор Інституту картоплярства НААН України Микола Фурдига у своїй колонці для AgroTimes.

Крім того, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що у серпні 2026 року хліб та молочна продукція в Україні подорожчають, тоді як овочі нового врожаю поки стримуватимуть загальне зростання цін.

Нагадаємо, що вартість хліба традиційно зростає в Україні кожного місяця, тому за літо він може здорожчати в межах 5-6%.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал

24 канал - український цілодобовий новинний телеканал. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
гречка ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Знищити ОТРК "Іскандер" до запуску надзвичайно складно: "Флеш" назвав причину

Знищити ОТРК "Іскандер" до запуску надзвичайно складно: "Флеш" назвав причину

22:17Війна
"Є два варіанти захиститись": як Україна може протидіяти балістиці РФ

"Є два варіанти захиститись": як Україна може протидіяти балістиці РФ

20:39Війна
Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

20:19Україна
Реклама

Популярне

Більше
Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

Поливати чи ні: як доглядати за томатами у спеку, щоб не втратити врожай

Поливати чи ні: як доглядати за томатами у спеку, щоб не втратити врожай

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

Як правильно складати огірки в банку: помилка, що псує консервацію

Як правильно складати огірки в банку: помилка, що псує консервацію

Людей закликають розсипати соду біля дверей ванної кімнати: яка причина

Людей закликають розсипати соду біля дверей ванної кімнати: яка причина

Останні новини

23:55

Лід у морозилці розтане за лічені хвилини: знадобиться простий предмет із кухні

23:28

Популярна крупа може побити нову цінову позначку: чого очікувати вже у серпні

23:23

Шкаралупа відпаде сама: що додати у воду, щоб яйця чистилися за секунди

23:04

Хто любить прокидатися зарано: місяці народження природжених "жайворонків"

23:01

Путін "вистрілить собі в ногу": чим обернеться мобілізація ще 500 тисяч росіян.Відео

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
22:46

Сад віддячить пишним ростом: які рослини потрібно обрізати в серпніВідео

22:17

Знищити ОТРК "Іскандер" до запуску надзвичайно складно: "Флеш" назвав причину

22:08

Навіщо досвідчені господині кладуть шкарпетки в морозилку: дивний трюк

22:02

Популярний російський співак потрапив під російський обстріл в УкраїніВідео

Реклама
21:55

Цвіль зникне: простий засіб за копійки очистить шторку у ванній без хлоркиВідео

21:49

Не жир і не волосся: яка прихована звичка насправді забиває труби

20:39

"Є два варіанти захиститись": як Україна може протидіяти балістиці РФ

20:19

Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

20:05

Помідори одразу почнуть червоніти: городник назвав єдиний робочий методВідео

19:28

В РНБО попередили про загрозу нових ударів по Україні і назвали небезпечний період

19:10

Чому США вже не можуть змусити Путіна до миру: Денисенко назвав причинуПогляд

19:00

Серйозні проблеми: інсайдер зробив заяву щодо хвороби Пугачової

18:46

Гіркі огірки більше не проблема: простий спосіб врятувати врожай

18:44

Залужний потрапив у скандал після слів про НАТО: в МЗС терміново відреагували

18:22

Путін терміново змінив командувачів армії РФ на тлі провалу планів щодо Донбасу

Реклама
18:04

Історія про кохання, яке отримало другий шанс — На телеканалі Бігуді покажуть турецьку драму "Прощальний лист"

17:58

Котлети вийдуть неймовірно соковитими: що досвідчені кухарі додають у фарш

17:56

Як Україна планує зупинити балістичні удари РФ: Зеленський назвав три пріоритетиВідео

17:55

Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

17:52

Хитра головоломка з сірниками, яку школярі розв'язують швидше за батьківВідео

17:45

Як правильно складати огірки в банку: помилка, що псує консервацію

17:38

Чи був удар по Бортницькій станції аерації в Києві - в Генштабі зробили заяву

17:29

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

17:27

Слово "розстрочка" викликає суперечки - як правильно сказати українськоюВідео

17:23

Навіщо обгортати ключі та гаманець фольгою: секрет, про який мало хто знає

17:20

Королівська родина проігнорувала ювілей Меган Маркл: названо причину

17:10

Сусіди вже так роблять: навіщо класти алюмінієву фольгу під телевізорВідео

16:59

Масштабна пожежа під Москвою: горить один із найважливіших об’єктів "РоскосмосуФото

16:59

"На нас полюють": зірка "Майстер-шеф" опублікувала фото у сльозах

16:58

Яким знакам зодіаку не загрожує бідність: п’ять багатіїв за гороскопомВідео

16:49

Гроші більше не проблема: 3 знаки зодіаку, які подолають бідність 6 серпня

16:44

Ґрунт стане пухким і здоровим: що варто посіяти на грядці після збору картоплі

16:24

Волосся не жирнітиме до тижня — простий інгредієнт, який варто додати в шампунь

16:16

Людей закликають розсипати соду біля дверей ванної кімнати: яка причинаВідео

16:15

Нова фаза війни почалась: чим небезпечні нові ракети з КНДР та що стане ціллю атакФотоВідео

Реклама
16:14

Долар падає, євро та злотий рвонули вгору: новий курс валют на 6 серпня

15:57

Секрет японських кухарів: що додати у кляр для неймовірної хрусткості

15:25

Їх чути звідусіль: яких трьох слів насправді не існує в українській мові

15:24

Символ масонів чи таємний знак: що означає піраміда з оком на доларі

15:19

Цибуля та часник не псуватимуться місяцями: куди їх потрібно покластиВідео

15:00

Спека остаточно відступає: синоптик назвала дату похолодання в Україні

15:00

Ідеальні помідори на зиму: мінімум інгредієнтів і максимум смаку

14:48

Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП: суд обирає запобіжний захід

14:40

Більше жодного жовтого нальоту: розкрито секрет ідеально білої ванниВідео

14:11

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: чим досвідчені дачники встелюють город

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти