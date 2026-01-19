Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 20 січня.

Курс валют на 20 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 20 січня

Наскільки подешевшав євро

Скільки коштуватиме злотий 20 січня

На вівторок, 20 січня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар та євро значно послабили свої позиції. Злотий теж показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України

Курс долара на 20 січня

Зазначається, що на вівторок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 43,27 гривень за долар. Таким чином українська валюта зміцнилася на 14 копійок, порівняно з понеділком, 19 січня.

Курс євро на 20 січня

Відносно євро українська валюта також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,30 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Курс злотого на 20 січня

НБУ знизив курс польського злотого до гривні 20 січня на порівняно з 19 січня на 3 копійки - до 11,90 гривні.

Чи варто купувати долари і євро - думка експерта

Доктор економічних наук Олексій Плотніков вважає, що різке послаблення гривні найближчим часом, ймовірно, зупиниться біля позначки 43 грн/дол. Тому українці з вільними коштами, які не планують витрат упродовж шести місяців, можуть розглянути купівлю валюти.

Водночас експерт радить не поспішати тим, у кого немає фінансової "подушки". За його словами, Національний банк України контролює курс і утримуватиме його в діапазоні 43-43,50 грн/дол. щонайменше до літа, після чого поступово наближатиме до середньорічного показника, закладеного в держбюджет. Це має зменшити різкі коливання та підтримати стабільність.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 19 січня, Нацбанк підвищив офіційний курс долара до нового історичного максимуму. Таким чином гривня послабилася ще на 2 копійки.

Економіст говорив, що найближчим часом стрімка девальвація гривні зупиниться на рівні 43 гривень за долар. Тому, якщо в українців є вільні гроші, якими вони не планують користуватися у найближчі 6 місяців, їх можна обмінювати.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України зараз має всі можливості забезпечити курс гривні на 2026 рік не вище 45 гривень за долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

