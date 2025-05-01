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Долар різко "злетів" після триденного падіння: новий курс валют

Руслана Заклінська
1 травня 2025, 17:26
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Курс долара перейшов до зростання після трьох днів зниження, свідчать дані НБУ.
Долар різко 'злетів' після триденного падіння: новий курс валют
НБУ підвищив курс після серії знижень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 2 травня
  • Який курс євро встановив НБУ
  • Що відбувається на міжбанку та готівковому ринку

Національний банк України підвищив курс долара на п'ятницю, 2 травня, після трьох днів зниження. Водночас євро навпаки подешевшав. Про це свідчать дані із сайту регулятора.

Офіційний курс долара зріс на 12 копійок. На 2 травня американська валюта коштує 41,5945 грн/дол.

відео дня

У той час як долар повернувся до зростання, євро навпаки дещо подешевшав. Офіційний курс європейської валюти на 2 травня встановили на рівні 47,0808 грн/дол, що на 9 копійок менше, ніж попереднього дня.

На міжбанківському валютному ринку також зафіксовано зростання — курс долара збільшився на 17 копійок. Торги проходять у діапазоні 41,64–41,67 гривень за долар (купівля-продаж).

На готівковому ринку ситуація виглядає стабільніше. Курс долара знизився на 5 копійок і нині становить у середньому 41,70 гривень.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на 1 травня Національний банк України втретє поспіль знизив курс долара — до 41,47 грн. Євро також подешевшав — до 47,17 грн.

Також у травні 2025 року курс долара в Україні може зрости через економічні чинники. Як пояснив Тарас Лєсовий з "Глобус Банку", на валютний ринок вплине очікуване скасування преференцій ЄС для українських товарів, інфляція до 1,5% та можливі дії НБУ для підтримки гривні.

Як повідомляв Главред, на Вінниччині викрили шахрая, який збував фальшиві гривні, продаючи купюри за 65% їхньої вартості. У БЕБ повідомили, що підробки були високої якості, а злочинець діяв через особисті контакти.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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