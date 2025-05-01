Долар різко 'злетів' після триденного падіння: новий курс валют

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс долара 2 травня
- Який курс євро встановив НБУ
- Що відбувається на міжбанку та готівковому ринку
Національний банк України підвищив курс долара на п'ятницю, 2 травня, після трьох днів зниження. Водночас євро навпаки подешевшав. Про це свідчать дані із сайту регулятора.
Офіційний курс долара зріс на 12 копійок. На 2 травня американська валюта коштує 41,5945 грн/дол.
У той час як долар повернувся до зростання, євро навпаки дещо подешевшав. Офіційний курс європейської валюти на 2 травня встановили на рівні 47,0808 грн/дол, що на 9 копійок менше, ніж попереднього дня.
На міжбанківському валютному ринку також зафіксовано зростання — курс долара збільшився на 17 копійок. Торги проходять у діапазоні 41,64–41,67 гривень за долар (купівля-продаж).
На готівковому ринку ситуація виглядає стабільніше. Курс долара знизився на 5 копійок і нині становить у середньому 41,70 гривень.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, на 1 травня Національний банк України втретє поспіль знизив курс долара — до 41,47 грн. Євро також подешевшав — до 47,17 грн.
Також у травні 2025 року курс долара в Україні може зрости через економічні чинники. Як пояснив Тарас Лєсовий з "Глобус Банку", на валютний ринок вплине очікуване скасування преференцій ЄС для українських товарів, інфляція до 1,5% та можливі дії НБУ для підтримки гривні.
Як повідомляв Главред, на Вінниччині викрили шахрая, який збував фальшиві гривні, продаючи купюри за 65% їхньої вартості. У БЕБ повідомили, що підробки були високої якості, а злочинець діяв через особисті контакти.
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Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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