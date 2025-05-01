Долар різко 'злетів' після триденного падіння: новий курс валют

Курс долара перейшов до зростання після трьох днів зниження, свідчать дані НБУ.

https://glavred.net/economics/dollar-rezko-vzletel-posle-trehdnevnogo-padeniya-novyy-kurs-valyut-10660925.html Посилання скопійоване

НБУ підвищив курс після серії знижень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 2 травня

Який курс євро встановив НБУ

Що відбувається на міжбанку та готівковому ринку

Національний банк України підвищив курс долара на п'ятницю, 2 травня, після трьох днів зниження. Водночас євро навпаки подешевшав. Про це свідчать дані із сайту регулятора.

Офіційний курс долара зріс на 12 копійок. На 2 травня американська валюта коштує 41,5945 грн/дол.

відео дня

У той час як долар повернувся до зростання, євро навпаки дещо подешевшав. Офіційний курс європейської валюти на 2 травня встановили на рівні 47,0808 грн/дол, що на 9 копійок менше, ніж попереднього дня.

На міжбанківському валютному ринку також зафіксовано зростання — курс долара збільшився на 17 копійок. Торги проходять у діапазоні 41,64–41,67 гривень за долар (купівля-продаж).

На готівковому ринку ситуація виглядає стабільніше. Курс долара знизився на 5 копійок і нині становить у середньому 41,70 гривень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на 1 травня Національний банк України втретє поспіль знизив курс долара — до 41,47 грн. Євро також подешевшав — до 47,17 грн.

Також у травні 2025 року курс долара в Україні може зрости через економічні чинники. Як пояснив Тарас Лєсовий з "Глобус Банку", на валютний ринок вплине очікуване скасування преференцій ЄС для українських товарів, інфляція до 1,5% та можливі дії НБУ для підтримки гривні.

Як повідомляв Главред, на Вінниччині викрили шахрая, який збував фальшиві гривні, продаючи купюри за 65% їхньої вартості. У БЕБ повідомили, що підробки були високої якості, а злочинець діяв через особисті контакти.

Читайте також:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред