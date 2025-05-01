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В Україні "видавали" фальшиві гривні: до яких купюр варто бути уважнішими

Альона Вороніна
1 травня 2025, 13:54
307
Шахрая, який продавав українцям фальшиві гривні, затримали правоохоронці. В НБУ повідомили важливу інформацію.
Деньги, банкоматы
В Україні "видавали" фальшиві гривні/ колаж: Главред, фото: БЕБ, УНІАН

Коротко:

  • В Україні "видавали" фальшиві гривні
  • Фальшивомонетник поширював "липові" гроші на Вінниччині
  • Правоохоронці затримали зловмисника, його будуть судити

Правоохоронці викрили шахрая, який поширював фальшиві гривні. Зловмисник займався збутом підроблених купюр у Вінницькій області.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки (БЕБ). У відомстві зазначили, що шахрай за кожну купюру отримував 65% від ринкової вартості справжніх грошей. Наприклад, фальшиві 1000 грн він міг продати за справжніх 650 грн.

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У БЕБ розповіли, що фальшиві гривні були високої якості, клієнтів собі фальшивомонетник знаходив через особисті зв'язки.

"В ході досудового розслідування детективи БЕБ задокументували факт незаконної діяльності фігуранта. Крім того, судово-технічна експертиза підтвердила, що вилучені кошти є фальшивими", – йдеться у повідомленні.

Шахраю вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України (зберігання, придбання, перевезення, а також збут незаконно виготовленої національної валюти, вчинені організованою групою).

Обвинувальний акт скерували до суду. Зловмиснику за такі незаконні дії загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Які гривні найчастіше підробляють

В Національному банку України нещодавно розповіли, що загалом у нашій державі збільшилася кількість фальшивих банкнот гривні. За підсумками 2024 року, на 1 мільйон справжніх купюр припадало близько 5,1 підроблених, що більше, ніж роком раніше.

У НБУ зазначили, що в 2024 році шахраї більше підробляли купюри старого зразка – які були випущені до 2015 року. Зокрема, від загальної кількості вилучених минулого року підроблених купюр 78% становлять купюри 500 грн, 18% – 200 грн, 4% – разом купюри 1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 грн.

Як вберегтися від шахраїв – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що шахраї від імені "Укрпошти" розсилають повідомлення – як не стати жертвою. "Укрпошта" наголошує, що будь-які додаткові тире, коми, крапки, зайві літери у повідомленнях вказують на шахрайство. Крім цього, оператор нікому не пише з незнайомих номерів. У ЦПД закликали в жодному разі не переходити за подібними посиланнями та не вводити свої дані, адже шахраї таким чином можуть отримати доступ до особистих даних.

Також раніше повідомлялося, що гроші у небезпеці – українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк. Шахраї вигадали нову схему для заволодіння приватними даними та коштами клієнтів ПриватБанку.

Нагадаємо, з українців здирають гроші за комуналку – що відомо про шахрайську схему. Багато українців віддали гроші за комунальні послуги не в ті руки.

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Що таке Бюро економічної безпеки України (БЕБ)?

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) — український правоохоронний орган у сфері охорони економічної безпеки держави.

Мета Бюро — протидія економічним злочинам проти держави шляхом реалізації правоохоронної, аналітичної, економічної, інформаційної та інших функцій. Wikipedia

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