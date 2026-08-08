Долар та євро в середині серпня: банкір розкрив, чи варто скуповувати валюту

У найближчі дні гривня може опинитися під додатковим тиском через зростання попиту на валюту з боку імпортерів.

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Що буде з доларом та євро в середині серпня / Колаж: Главред, фото: Pexels

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Паливний ринок може посилити попит на валюту, але НБУ стримуватиме коливання курсу

Долар та євро наступного тижня, ймовірно, залишатимуться у прогнозованих межах

Ознак ажіотажного попиту на валюту та різкого обвалу гривні наразі немає

У середині серпня на валютний ринок України може вплинути ситуація на паливному ринку. Через нестабільні ціни на нафту та безпекові ризики українські імпортери можуть активніше купувати валюту, щоб заздалегідь сформувати запаси.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна розповів, яким буде курс долара та євро наступного тижня і які ризики можуть вплинути на гривню.

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Банкір прогнозує, що попит на валюту й надалі перевищуватиме пропозицію. Проте НБУ компенсуватиме дефіцит за допомогою інтервенцій, тому різких коливань не очікується.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Додатковим викликом для валютного ринку Лєсовий називає можливе скорочення експорту через російські атаки на торговельні судна. Якщо Україна експортуватиме менше товарів, це означатиме і менший приплив валютної виручки в країну.

Водночас зараз цей фактор компенсується міжнародною фінансовою допомогою. Тому безпосередньої загрози для курсової стабільності експерт не бачить.

Яким буде курс долара та євро 10-16 серпня

За прогнозом Лєсового, протягом 10-16 серпня валютний ринок залишатиметься контрольованим.

Очікувані курсові межі такі:

міжбанк: 44,5-45 грн за долар та 51-51,7 грн за євро;

готівковий ринок: 44,6-45 грн за долар та 51-51,7 грн за євро.

"Інформаційні хвилі можуть накочуватися одна за одною, проте валютний ринок, найімовірніше, залишиться побіля своїх нинішніх "берегів"", – підсумував Лєсовий.

Чи варто скуповувати валюту

Банкір зазначає, що восени традиційно посилюються побоювання щодо можливого наступу РФ, складної зими чи різкого падіння гривні. Водночас за понад чотири роки повномасштабної війни жоден із цих факторів не спричинив валютного колапсу.

"Частина людей може вирішити купити долари чи євро "про запас", погоджуючись на явно завищений курс продажу. Проте ознак потужного ажіотажного попиту наразі немає", – каже Лєсовий.

За його словами, завдяки політиці НБУ готівковий курс залишатиметься близьким до міжбанківського, тому появи двох різних валютних ринків не очікується.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Главред раніше писав, що на понеділок, 10 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар США майже не змінився в ціні, тоді як євро та польський злотий дещо подешевшали порівняно з попереднім робочим днем.

Фінансовий аналітик і член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин зауважив, що позначка 45 гривень залишається ключовим рівнем для ринку. За його прогнозом, у серпні курс долара на міжбанківському ринку може перебувати в межах 45-46 гривень, а євро - 50,5-52 гривень.

Раніше Лєсовий повідомляв, що в серпні на валютний ринок тиснутиме сезонне пожвавлення попиту. За базовим сценарієм у серпні очікують курс долара в межах 44,5-45,5 грн і євро в межах 51-52,5 грн.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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