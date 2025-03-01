Що відбувається на ринку після сварки Зеленського і Трампа - новий курс валют

Розповідаємо, як валютний ринок пережив політичні коливання.

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Як змінився курси валют після політичних подій / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

Ключове:

Зустріч Зеленського з Трампом сколихнула ринки

Гривня зміцнилася після перепалки Зеленського та Трампа

28 лютого 2025 року у Вашингтоні відбулася напружена зустріч між президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським, що викликала занепокоєння інвесторів і коливання на фінансових ринках.

Однак, як не дивно, 1 березня гривня дещо зміцнилася щодо долара та євро на "чорному ринку", а ситуація на валютному ринку залишилася стабільною.

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За даними МінФіну, курс долара на 1 березня склав 37,91–38,42 грн (напередодні – 38,05–38,53 грн), а курс євро – 41,67–41,84 грн (проти 41,74–41,96 грн).

Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 38,0492 грн за долар і 41,2535 грн за євро, що свідчить про незначне зміцнення національної валюти.

У банківських касах середні курси 1 березня виглядали так:

Долар : купівля – 38,00 грн, продаж – 38,50 грн (28 лютого – 38,15–38,60 грн).

: купівля – 38,00 грн, продаж – 38,50 грн (28 лютого – 38,15–38,60 грн). Євро: купівля – 41,20 грн, продаж – 41,90 грн (28 лютого – 41,30–42,00 грн).

Курси долара в окремих банках:

ПриватБанк – 38,45 грн

– 38,45 грн Ощадбанк – 38,60 грн

Безготівкові курси при оплаті карткою:

ПриватБанк – 38,46 грн

– 38,46 грн Ощадбанк – 38,55 грн

– 38,55 грн Monobank – 38,45 грн

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України знизив курс долара після того, як він три дні поспіль зростав. Станом на 24 лютого офіційний курс встановлено на рівні 41,59 грн/дол., що на 14 копійок менше, ніж було раніше.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зауважує, що значного зміцнення гривні поки що очікувати не варто, хоча наразі курс залишається досить стабільним. Він радить розглянути можливість купівлі валюти вже зараз, оскільки до кінця року долар може подорожчати до 47 грн/дол.

Крім того, якщо війна триватиме довгий час, курс може досягти 46 грн/дол. У той же час завершення бойових дій може сприяти посиленню гривні.

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Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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