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Долар по 45 гривень: фінансові аналітики поділилися невтішним прогнозом

Маріна Фурман
9 грудня 2024, 14:25
1840
За останній рік курс долара зріс на 13,0%.
доллар
Яким буде курс долара / Колаж: Главред, фото pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара в грудні
  • Чи буде валюта зростати

В Україні курс долара в наступні 12 місяців, ймовірно, буде зростати. Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення прогнозують, що в грудні 2024 року, курс долара становитиме 44,83 грн. Це вище за попередній прогноз за жовтень (44,08 грн/долар).

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За інформацією НБУ, у листопаді прогнозували, що курс триматиметься на рівні 44,10 грн/долар. Це нижче, ніж у жовтні – 44,54 грн/долар.

Керівники підприємств очікують на курс на рівні 43,72 грн/долар (дані за серпень).

Станом на 9 грудня офіційний курс валюти становить 41,44 грн/долар. За останній рік курс зріс на 13,0% (з 36,67 грн/долар на 9 грудня 2023 року).

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: НБУ

Курс долара в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оголосив про зниження курсу долара до гривні. Згідно з даними на офіційному сайті регулятора, курс долара на 9 грудня 2024 року встановлено на рівні 41,4446 гривні за 1 долар, що на -0,1529 грн менше порівняно з попереднім днем.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що курс валют в Україні буде і далі коливатися в Україні. На початку грудня динаміка валютного ринку, як і в листопаді, визначатиметься стратегією регулятора, спрямованою на мінімізацію впливу інфляції на валютні курси.

Як писав Главред з посиланням на банкіра, в останній місяць 2024 року курс долара в Україні зросте. Однак, курс валют може бути меншим, ніж прогнозувалося.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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