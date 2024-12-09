Долар по 45 гривень: фінансові аналітики поділилися невтішним прогнозом

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс долара в грудні
- Чи буде валюта зростати
В Україні курс долара в наступні 12 місяців, ймовірно, буде зростати. Про це йдеться на сайті Національного банку України.
Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення прогнозують, що в грудні 2024 року, курс долара становитиме 44,83 грн. Це вище за попередній прогноз за жовтень (44,08 грн/долар).
За інформацією НБУ, у листопаді прогнозували, що курс триматиметься на рівні 44,10 грн/долар. Це нижче, ніж у жовтні – 44,54 грн/долар.
Керівники підприємств очікують на курс на рівні 43,72 грн/долар (дані за серпень).
Станом на 9 грудня офіційний курс валюти становить 41,44 грн/долар. За останній рік курс зріс на 13,0% (з 36,67 грн/долар на 9 грудня 2023 року).
Курс долара в Україні - новини за темою
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оголосив про зниження курсу долара до гривні. Згідно з даними на офіційному сайті регулятора, курс долара на 9 грудня 2024 року встановлено на рівні 41,4446 гривні за 1 долар, що на -0,1529 грн менше порівняно з попереднім днем.
Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що курс валют в Україні буде і далі коливатися в Україні. На початку грудня динаміка валютного ринку, як і в листопаді, визначатиметься стратегією регулятора, спрямованою на мінімізацію впливу інфляції на валютні курси.
Як писав Главред з посиланням на банкіра, в останній місяць 2024 року курс долара в Україні зросте. Однак, курс валют може бути меншим, ніж прогнозувалося.
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Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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