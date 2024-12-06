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Долар "впав": яким буде курс валют після вихідних

Сергій Кущ
6 грудня 2024, 23:49
81
НБУ установил курс на 9 декабря.
Курс долара в Україні
Курс долара в Україні / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара з 9 грудня
  • Яким буде курс євро з 9 грудня

Національний банк України (НБУ) оголосив про зниження курсу долара до гривні, що відзначається вже третій день поспіль після досягнення історичного максимуму.

Згідно з даними на офіційному сайті регулятора, курс долара на 9 грудня 2024 року встановлено на рівні 41,4446 гривень за 1 долар, що на -0,1529 грн менше порівняно з попереднім днем, пише Главред.

відео дня

Курс євро, навпаки, трохи зріс. На сьогоднішній день він становить 43,8567 гривень за 1 євро, що на +0,0421 грн вище рівня попереднього дня.

Ситуація на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку також спостерігається зниження курсу долара. За підсумками торгів 8 грудня, курс опустився на 13 копійок і становить 41,40-41,42 грн/долар (купівля-продаж).

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс долара в Україні

Як повідомляв Главред, у грудні 2024 року курс долара в Україні буде поступово зростати. До кінця року вартість долара може досягти 41,6-41,8 грн, що менше за прогнозовані 42,1 грн. За рік зростання курсу може становити близько 10%.

Також цього тижня курс долара в українських обмінниках коливатиметься між 41,2 і 41,75 грн, а в банках - 41-41,8 грн.

Крім цього, ціна долара в Україні залишатиметься стабільною в короткостроковій перспективі. Однак через великий попит на валюту Нацбанк може бути змушений знизити курс гривні. У грудні очікується, що курс долара коливатиметься в межах 41,4-42,1 грн, а євро - 43,4-45,3 грн.

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Що відомо про долар?

Долар США або Американський долар - офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар і банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Право емісії має Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною і найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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