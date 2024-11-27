Долар подорожчає: скільки коштуватиме валюта до Нового року

У середньому, американська валюта може подорожчати від 0,2 до 0,8%.

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Курс долара в Україні зросте / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Скільки коштуватиме долар у грудні 2024 року

Який курс гривні закладено в Держбюджеті України

В останній місяць 2024 року курс долара в Україні зросте. Однак, курс валют може бути меншим, ніж прогнозувалося. Такий прогноз озвучив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий.

За його словами, впродовж грудня долар повільно, але неухильно рухатиметься вгору. У середньому, американська валюта може подорожчати на 0,2-0,3%. Максимальне збільшення вартості може досягти 0,5-0,8%, передає РБК-Україна.

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Лісовий прогнозує, що до кінця року долар в Україні може коштувати 41,6-41,8 грн. При цьому, згідно з держбюджетом, курс долара до гривні очікується на рівні 42,1 грн/дол.

"Іншими словами, з 1 січня 2024 року до 1 січня 2025 року долар може зрости в ціні на 10%", - зазначив банкір.

Курс долара в Україні - прогнози

Фінансовий аналітик Олексій Козирєв заявив, що до грудня в українських обмінниках очікується зміна курсу долара. За прогнозами, на поточному робочому тижні вартість американської валюти перебуватиме в межах від 41,2 до 41,75 грн.

Незалежний експерт Олександр Хмелевський заявив, що курс долара в Україні в короткостроковій перспективі залишатиметься відносно стабільним. Курс на міжбанку може не перевищити максимальний курс долара, який передбачений у Держбюджеті на 2024 рік. Однак через великий попит на іноземну валюту Нацбанк України буде змушений знизити курс гривні.

Як повідомляв Главред, упродовж наступного року курс долара може зрости приблизно на 10%, за прогнозами НБУ. Аналітики прогнозують курс 44,08 грн/долар.

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Хто такий Тарас Лісовий? Тарас Лісовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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