Долар та євро пішли в круте піке: новий курс валют на 2 липня

Українська національна валюта дещо посилила свої позиції.

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Курс валют в Україні на 2 липня / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют в Україні у четвер

Яка валюта подешевшала найбільше

На четвер, 2 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Вартість долара, євро та злотого полетіла вниз. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

У четвер курс долара до гривні буде на рівні 44,76 грн/дол., що на 3 копійки менше, ніж у середу (44,79 грн/дол.). Таким чином гривня дещо посилила свої позиції щодо американської валюти.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 2 липня встановлено на рівні 50,97 грн/євро. Українська національна валюта зросла на 6 копійок.

Курс злотого

Польський злотий також підтримав загальний тренд та подешевшав. Курс цієї валюти встановлено на рівні 11,86 грн/злотий, що на 2 копійки менше, ніж 1 липня (11,88 грн/злотий).

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи можливий різкий стрибок курсу валют

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що валютний ринок на початку липня буде стабільним і контрольованим. Але при цьому він може реагувати на попит імпортерів, ситуацію на світових ринках та війну.

За його словами, наразі немає передумов для панічних коливань, адже НБУ згладжуватиме надмірний попит за допомогою валютних інтервенцій і не допускатиме різких стрибків курсу.

"Поки що немає підстав очікувати різкого курсового зсуву", - наголосив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов заявляв, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк говорила, що уряд очікує подальшу девальвацію національної валюти. Згідно з прогнозом, середньорічний курс долара зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році. Наприкінці 2029 року курс може досягти приблизно 51,5 грн за долар.

Фінансист і економіст Сергій Фурса вважає, що курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме - наступного року або у 2028 році.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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