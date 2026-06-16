Долар по 45 грн вже реальність, а в уряді прогнозують по 51: чого чекати від курсу далі

Подальша траєкторія гривні багато в чому залежатиме від тривалості бойових дій та обсягів міжнародної фінансової допомоги.

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Прогноз курсу долара до кінця червня / Колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

відео дня

Чому долар встановив рекорд у 45 гривень та як діяв НБУ

Коли Кабмін прогнозує курс долара по 51 гривні

Яким буде курс валют в Україні до кінця червня

Що зараз прибутковіше: депозити, ОВДП чи купівля долара

Готівковий долар в Україні подолав чергову психологічну позначку, встановивши новий історичний рекорд у 45 гривень. Поки Національний банк України намагається стабілізувати ринок валютними інтервенціями, уряд уже прораховує довгострокові сценарії девальвації, за якими курс американської валюти у майбутньому може перетнути рубіж у 51 гривню.

Головні чинники тиску на гривню залишаються незмінними - це затяжна війна, руйнування енергосистеми та суттєве зростання критичного імпорту на тлі обмеженого експорту. У такій ситуації перед українцями знову постає дилема: продовжувати скуповувати валюту чи довірити заощадження державним облігаціям та депозитам.

Главред зібрав основні прогнози експертів щодо курсу долара, подальших дій регулятора та найбільш вигідних стратегій заощадження коштів.

Курс по 51 та шлях після рекорду НБУ в 45 грн: офіційні орієнтири влади

Кабінет Міністрів України вже формує бачення економічного майбутнього країни на середньострокову перспективу. Як повідомляє у своєму Telegram-каналі народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, міністр фінансів Сергій Марченко представив Раді коаліції Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. Презентація відбулася у присутності прем'єр-міністра Юлії Свириденко та всього уряду.

Документ містить два сценарії розвитку подій - залежно від перебігу війни: завершення або продовження бойових дій. Проте навіть за базовим варіантом, який передбачає завершення війни, закладається поступове послаблення національної валюти:

Прогноз на 2027 рік: інфляція очікується на рівні 8,9%, а курс долара на кінець року становитиме 48,3 грн.

інфляція очікується на рівні 8,9%, а курс долара на кінець року становитиме 48,3 грн. Середньорічні показники: передбачається зростання з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році.

передбачається зростання з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році. Фінал 2029 року: на кінець періоду урядовий прогноз закладає вартість американської валюти на рівні 51,5 грн.

Чому дорожчає валюта: оцінка економістів

Андрій Новак / Фото: Главред

Попри панічні настрої, фахівці закликають оцінювати ситуацію тверезо. Голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв`ю Главреду зазначив, що поточні коливання не є критичними, якщо дивитися на них у відсотковому еквіваленті.

"Незважаючи на гучні заголовки в ЗМІ про "рекорди курсу долара", "рекорди падіння гривні", "рекорди девальвації гривні", оцінювати коливання курсу слід не абсолютними величинами, а відносними. Якщо подивитися, на скільки відсотків відбулася девальвація гривні, коли долар досяг 45, то зміни насправді не є значними, особливо з огляду на те, що триває війна. Причому гаряча фаза війни триває вже п'ятий рік, і Україна несе величезні людські та економічні втрати", – підкреслив він.

Експерт нагадав, що завдяки масштабній зовнішній підтримці Нацбанк володіє рекордними золотовалютними резервами - близько 55 мільярдів доларів. Це дозволяє регулятору ефективно гасити надмірні коливання, хоча, на думку Новака, НБУ міг би робити це "навіть краще, ніж зараз".

Основною ж причиною тиску на гривню залишається значне від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі, спричинене війною. Через регулярні атаки ворога Україна змушена суттєво нарощувати імпорт зброї, амуніції та енергетичного обладнання для ліквідації наслідків ударів, тоді як можливості експорту залишаються обмеженими через пошкоджену логістику.

Тактика Нацбанку та прогнози до кінця червня

Андрей Шевчишин / Фото: Андрій Шевчишин/facebook

Минулого тижня регулятору довелося активно втручатися в хід торгів. Щоб стримати стрімке зростання курсу після досягнення історичних максимумів, НБУ продав понад 1,1 мільярда доларів із резервів.

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин у коментарі для ТСН пояснив, що стрибок курсу спровокував певну ланцюгову реакцію на ринку.

"Якщо курс швидко зростає, то продавці починають притримувати валюту від продажу, очікуючи ще більші котирування, та населення підключається в ралі", - зазначив аналітик.

За словами Шевчишина, станом на середину першої половини червня сформовані курси почали загрожувати привабливості гривневих інструментів, адже з початку року долар подорожчав на 6,5%, що випередило рівень інфляції (6,2%) та чисту дохідність банківських депозитів (5,4%).

Наприкінці тижня НБУ чітко продемонстрував ринку, що не готовий пускати офіційний курс вище 45 грн. Аналітик прогнозує, що у червні в базовому сценарії офіційний курс перебуватиме в межах 44,45–44,95 грн за долар, готівковий - 44,65–45,25 грн, а готівковий євро торгуватиметься в діапазоні 51,75–52,50 грн.

Зовсім іншої думки дотримується експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. У коментарі ТСН він висловив припущення, що повільне знецінення гривні - це свідома політика регулятора задля створення "запасу міцності" на осінь.

Наразі попит на валюту перевищує пропозицію на 10–15%, і НБУ намагається поступово підвести курс до закладеного в бюджеті показника у 45,6 грн/долар, поки інфляція не прискорилась. На думку Пендзина, вже у липні офіційний курс досягне позначки 45,5–45,6 грн/долар і на цьому зупиниться.

Своєю чергою, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський у коментарі для видання пов'язав червневий стрибок як із внутрішнім торговельним дисбалансом, так і з геополітичним напруженням на Близькому Сході.

Він вважає, що потенціал цих факторів вичерпується, тому до кінця місяця безготівковий долар стабілізується в коридорі 44,7–45 грн/долар, євро - 52–52,5 грн/євро, а готівковий ринок додасть до цих показників ще 30–40 копійок.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Депозити, ОВДП чи долар: що обрати українцям

Питання збереження заощаджень викликало найбільшу дискусію серед опитаних аналітиків. Олег Пендзин у коментарі для ТСН мовою цифр довів, що купувати готівкову валюту з метою швидкого заробітку зараз невигідно.

"Якщо в січні 2026 року купили на 10 тисяч гривень готівкової валюти за курсом 42 грн/дол., то до кінця року ймовірний прибуток становитиме 9% річних або 905 грн за умови, що прогнозований курс купівлі долара банком буде не нижче 45,8 грн/долар. Депозит під середньоринкові 13,8% річних дозволить заробити чистими 1110 грн, а облігації внутрішньої державної позики під 15,3% річних принесуть 1530 грн", – розрахував економіст.

За його оцінкою, купувати валюту "під матрац" буде сенс лише тоді, коли курс купівлі в банках до кінця року підскочить до 48,5 грн/долар, чого наразі не передбачається.

Андрій Шевчишин, навпаки, захищає стратегію накопичення у валюті, але наголошує на тривалому горизонті планування.

"Неможливо передбачити стрибки курсу, щоб швидко заробити на купівлі-продажу валюти. А фінансова стратегія поступової купівлі невеликих обсягів готівкової валюти за вільні кошти рано чи пізно дасть результат. Зараз найкраще дочекатися, коли почнеться тренд на здешевлення долара або, принаймні, стане очевидно, що курс зафіксувався на новому рівні, і продовжити купувати валюту", – радить він, додаючи, що цей підхід розрахований на 1–2 роки і гарантує цілодобовий доступ до грошей.

Водночас Андрій Забловський закликає не піддаватися ажіотажу та перечекати хоча б тиждень, поки ринок зафіксує нові тренди. Його головна порада для громадян у коментарі "ТСН" звучить просто:

"Якщо гривня не буде дешевшати, то можна і купувати, і продавати валюту, а якщо буде дешевшати – варто утриматися, адже при зростанні курсу нічого купувати не варто, це загальновідоме правило", – підсумував економіст.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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