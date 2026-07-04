Долар і євро можуть здивувати: свіжий прогноз курсу до 12 липня

Банкір зауважив, що у липні економічна активність не створює тиску на валютний ринок.

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Прогноз курсу валют на наступний тиждень / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне із заяви банкіра:

Валютний ринок у липні залишиться відносно стабільним

На курс найбільше впливатиме попит імпортерів

До 12 липня курс долара, ймовірно, буде в межах 44,7-45,1 грн/дол.

Валютний ринок України у липні не демонструватиме різких коливань. Ситуацію визначатиме "помітний попит імпортерів". Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі УНІАН.

Він підкреслив, що саме активність імпортерів у 2026 році стала одним із головних факторів валютного ринку.

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"Вона не ситуативна, а пов’язана зі структурою воєнної економіки: країна потребує пального, обладнання, інших важливих товарів широкого вжитку тощо. Значна частина цих потреб закривається імпортом, а отже потребує валюти", - пояснив банкір.

За його словами, найчутливішим фактором для липня залишається пальне. Зокрема, якщо на зовнішніх ринках не буде різкого подорожчання нафти та нафтопродуктів, то імпортери не матимуть додаткового стимулу для прискореного скуповування валюти.

"Ще один аргумент на користь липневого спокою – це сезонність. У середині літа економічна активність не створює такого сильного тиску на валютний ринок, як це може статися ближче до осені. Додатково працює фактор помірної інфляції. Якщо споживчі ціни не зростають швидко, населення менше схильне конвертувати заощадження у валюту про всяк випадок", - додав Лєсовий.

За його прогнозом, з 6 до 12 липня курс долара буде в межах 44,7-45,1 грн/дол., а євро може коливатися в діапазоні 51,5-52,5 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи можливий різкий обвал гривні

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що наразі немає підстав очікувати різкого обвалу гривні до кінця 2026 року.

За його словами, суттєве погіршення курсової ситуації могло б статися лише за умов серйозного загострення на фронті.

"Гіпотетично негативний сценарій міг би виникнути у разі дуже серйозного погіршення ситуації на фронті. Але на фронті, як ми бачимо, фактично відбувся перелом на користь України. Тому я не бачу надзвичайних форс-мажорних обставин, які могли б істотно підірвати курс гривні", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 6 липня, Національний банк України встановив курс долара до гривні на рівні 44,56 грн/дол., а євро - 51,02 грн/євро.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов говорив, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Водночас фінансист і економіст Сергій Фурса переконаний, що протягом наступного року або у 2028 році курс долара в Україні може зрости до 51 гривні.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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