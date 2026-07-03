Долар різко обвалився, євро просів: новий курс валют на 6 липня

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс валют в понеділок
- Вартість якої валюти залишилася незмінною
На понеділок, 6 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість долара та євро вкотре обвалилася. Про це відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
У понеділок курс долара до гривні буде на рівні 44,56 грн/дол., що на 24 копійки менше, ніж у п’ятницю (44,80 грн/дол.). Гривня впевнено посилила свої позиції щодо американської валюти.
Курс євро
Офіційний курс європейської валюти на 6 липня встановлено на рівні 51,02 грн/євро. Українська національна валюта зросла на 6 копійок ( 3 липня курс складає 51,08 грн/євро).
Курс злотого
Водночас курс польського злотого залишився незмінним. У понеділок вартість цієї валюти буде на рівні 11,90 грн/злотий, що відповідає показникам 3 липня.
Що буде з курсом долара до кінця року
Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов заявляв, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними.
На його думку, у другому півріччі 2026 року курс долара може перебувати в коридорі 45,5-46,5 грн/дол., а курс євро - в межах 52,5-53,5 грн/євро.
"Очікується, що протягом другого півріччя курсові коливання будуть цілком очікуваними, адже країна живе в умовах війни, значних бюджетних потреб і високої залежності від зовнішньої підтримки. Але, за очікуваннями, йтиметься саме про контрольовані й помірні зміни. У цій формулі різке або некероване послаблення гривні малоймовірне", - підкреслив банкір.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що валютний ринок на початку липня буде стабільним і контрольованим. Але при цьому він може реагувати на попит імпортерів, ситуацію на світових ринках та війну.
Фінансист і економіст Сергій Фурса вважає, що наступного року або у 2028 році курс долара в Україні може зрости до 51 гривні.
Водночас експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин переконаний, що середина липня принесе ясність, чого очікувати від курсу. За його оцінкою, офіційний курс дійде у липні до 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться.
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Про джерело: Національний банк України
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