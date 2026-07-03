Долар різко обвалився, євро просів: новий курс валют на 6 липня

Гривня зросла одразу на 24 копійки відносно однієї іноземної валюти.

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Курс валют в Україні на 6 липня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют в понеділок

Вартість якої валюти залишилася незмінною

На понеділок, 6 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість долара та євро вкотре обвалилася. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

У понеділок курс долара до гривні буде на рівні 44,56 грн/дол., що на 24 копійки менше, ніж у п’ятницю (44,80 грн/дол.). Гривня впевнено посилила свої позиції щодо американської валюти.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 6 липня встановлено на рівні 51,02 грн/євро. Українська національна валюта зросла на 6 копійок ( 3 липня курс складає 51,08 грн/євро).

Курс злотого

Водночас курс польського злотого залишився незмінним. У понеділок вартість цієї валюти буде на рівні 11,90 грн/злотий, що відповідає показникам 3 липня.

Що буде з курсом долара до кінця року

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов заявляв, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними.

На його думку, у другому півріччі 2026 року курс долара може перебувати в коридорі 45,5-46,5 грн/дол., а курс євро - в межах 52,5-53,5 грн/євро.

"Очікується, що протягом другого півріччя курсові коливання будуть цілком очікуваними, адже країна живе в умовах війни, значних бюджетних потреб і високої залежності від зовнішньої підтримки. Але, за очікуваннями, йтиметься саме про контрольовані й помірні зміни. У цій формулі різке або некероване послаблення гривні малоймовірне", - підкреслив банкір.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що валютний ринок на початку липня буде стабільним і контрольованим. Але при цьому він може реагувати на попит імпортерів, ситуацію на світових ринках та війну.

Фінансист і економіст Сергій Фурса вважає, що наступного року або у 2028 році курс долара в Україні може зрости до 51 гривні.

Водночас експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин переконаний, що середина липня принесе ясність, чого очікувати від курсу. За його оцінкою, офіційний курс дійде у липні до 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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