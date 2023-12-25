Майже до середини 2024 року: кому з ВПО можуть автоматично продовжити виплати

Фінансову допомогу можуть автоматично продовжити для частини ВПО через кілька обставин.

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Кому з ВПО можуть автоматично продовжити виплати/ колаж: Главред, фото: УНІАН

У Мінсоцполітики пропонують автоматично продовжити фінансову допомогу для деяких категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

У відомстві зазначають, що з 1 лютого 2024 року частина ВПО не отримуватиме зазначені виплати.

"У зв'язку з тим, що частина внутрішньо переміщених осіб з 1 лютого не отримуватимуть зазначені виплати, Мінсоцполітики розробило проєкт постанови про продовження виплати допомоги тим ВПО, які отримували її до 1 серпня 2023 р. і період виплат для яких завершується наприкінці січня 2024 р.", – йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що не усі ВПО після переміщення змогли інтегруватися у нові громади, а сім’ї з дітьми або з особами з інвалідністю, які живуть у зоні активних чи можливих бойових дій, не мають можливості віддавати дітей в садочки. При цьому школи у таких регіонах переважно працюють в онлайнформаті, а оскільки діти вчаться з дому, це зменшує можливість для батьків чи інших членів родини працевлаштуватися.

У Мінсоцполітики запропонували продовжити фінансову допомогу для деяких ВПО через наступні обставини:

інвалідність;

на новому місці виникають труднощі з працевлаштуванням;

у зонах активних або можливих бойових дій неможливо влаштувати дітей у садок, школи працюють онлайн і за дітьми потрібен догляд вдома.

"Тому проект постанови пропонує продовжити виплати для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку та тих ВПО, які не мають можливості працевлаштуватись через об’єктивні обставини, одночасно поєднуючи це з наданням важливих соціальних послуг (передусім, послуг з догляду за дітьми, таких як "муніципальна няня"), а також стимулюючи працездатних членів таких родин шукати роботу, звертатись по грантові програми для започаткування власної справи, проходити перенавчання тощо", – йдеться у повідомленні відомства.

Але ця пропозиція зараз перебуває на стадії постанови, яку ще навіть не затвердив Кабмін.

У відомстві пропонують продовжити виплати таким категоріям ВПО%

пенсіонерам;

особам, які не мають можливості працевлаштуватися через об’єктивні причини, зокрема, тим, хто доглядає дітей;

безробітним, але тільки якщо вони шукатимуть роботу, почнуть власну справу або проходитимуть перенавчання.

Нагадаємо, виплати для ВПО зараз становлять 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для усіх інших.

Раніше повідомлялося, що постраждалі від війни українці отримають по 6,6 тис. грн. Внутрішньо переміщені особи та українці, які постраждали від війни, зможуть отримати матеріальну допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Розмір допомоги становить 2220 грн на людину на місяць і виплачується впродовж трьох місяців.

Також раніше повідомлялося, кого з переселенців у 2024 році позбавлять виплат. В Україні, де на початку осені змінили правила звернення внутрішньо переміщених осіб за державною допомогою, певні категорії ВПО з 2024 року позбавлять виплат на проживання.

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