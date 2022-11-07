Виплати ВПО припиняться: в уряді розповіли, хто залишиться без фіндопомоги

Переселенці можуть залишитися без соцвиплат / Колаж фото Reuters, pixabay

Українські переселенці, які були змушені переїхати в інші регіони України через війну, серйозно ризикують втратити соціальні виплати ВПО. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Без виплат залишаться ті, хто не пройде перевірку.

"Ми впроваджуємо систему перевірок за ризик-орієнтованим принципом. Ми хочемо зрозуміти, яким чином виконується норма законодавства про інформування державних органів про переміщення таких осіб", — сказав Музиченко.

Внутрішньо переміщені особи повинні повідомляти відповідним органам про зміну місця перебування або про повернення до місць постійного проживання.

Якщо представники соцорганів прийдуть з перевіркою за місцем реєстрації ВПО, але ці люди будуть там відсутні, то соціальний виплати будуть відразу припинені. Також статус ВПО відразу ж втратять ті люди, які перемістилися за кордон.

Такі перевірки пов'язані з великою кількістю звернень про те, що частина переселенців не перебувають за місцем реєстрації.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко говорив, що в 2022 році Україна надасть для тимчасового проживання вимушених переселенців понад 53 тисячі квартир.

"Протягом цього року ми плануємо надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч наших переселенців. Квартири будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою і меблями", - говорив чиновник.

До того президент Володимир Зеленський також закликав роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене і додаткове робоче місце - це допомога захисту держави у війні. На кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці - 6,5 тисячі гривень.

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