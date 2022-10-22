УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Отримуй 2 рубля і будь задоволена: дружина "мобіка"-окупанта поскаржилася на виплати

22 жовтня 2022, 10:17

Дружина одного з мобілізованих росіян, яких кинули воювати в Україну, отримала від влади мізерні виплати - 2 рубля 26 копійок.

Окупант, рублі
Дружина"мобіка"-окупанта поскаржилася на виплати / Вікіпедія і https://ua.depositphotos.com

Дружина одного з новомобілізованих російських окупантів отримала мізерні виплати (2 рубля 26 копійок) замість обіцяних чиновниками великих грошей. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Вона також поскаржилася, що "мобікам" обіцяли якісну муштру і вишкіл, а замість цього відразу відправили воювати з ЗСУ в холодних лісах під Енергодаром (Запорізька область).

Жінка стверджує, що мова йде про горезвісних "мобіків" з тюменського загону "Єрмак", які знаходяться нібито на "другій лінії оборони". За словами росіянки, її чоловік за спеціалізацією артилерист, проте його відправили місити бруд в піхоті. А танкістів масово переводили в снайпери.

Отримуй 2 рубля і будь задоволена: дружина 'мобіка'-окупанта поскаржилася на виплати

"У снайпера поставили напівсліпого ‒ мінус 12 на одне око. За два тижні навчання не навчили нічому. У них немає нічого, крім автомата. На весь батальйон виданий один квадрокоптер, яким ніхто не вміє керувати", - стверджувала дружина окупанта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські військові ліквідували високопоставленого окупанта – командира танкової роти старшого лейтенанта Шералі Негмонова. Окупант був випускником Казанського танкового училища і відправився воювати проти України. Де і був убитий.

До того на війні в Україні ЗСУ був "демілітаризований" окупант з Уралу - 40-річний Артем Небаєв. Він отримав повістку 28 вересня, а вже 8 жовтня загинув від отриманого поранення. Тобто житель Каменська-Уральського загинув всього лише через 10 днів після отримання повістки.

Інші новини:

новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:42

РФ влаштувала ракетний обстріл України: Хмельницький без світла, на заході країни прильоти

10:17

Отримуй 2 рубля і будь задоволена: дружина "мобіка"-окупанта поскаржилася на виплати

10:16

Гороскоп на сьогодні 22 жовтня 2022: Ракам - щасливий випадок, Козерогам - неприємна розмова

09:46

Війська Росії готуються до вуличних боїв у Херсоні – Генштаб ЗСУВідео

09:40

Зраджують раз за разом: імена чоловіків, яким не можна пробачати гріхиВідео

Реклама
09:23

"Десь протягом місяця": Жданов пояснив, коли може бути звільнений ХерсонВідео

08:53

Народні республіки приєднали до себе РФ: тепер росіяни заживуть як у "ДНР"Погляд

08:48

Що буде з цінами на яйця: прогноз експерта

08:41

Постпред РФ в ООН Небензя вибухнув істерикою і втік перед виступом УкраїниВідео

08:00

Битва за Херсон буде жорсткою, але за місяць він буде звільнений – полковник запасу Жданов

07:46

Війська РФ спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб створити буферну зону на Херсонщині - ISWВідео

07:05

Навіщо замочувати махрові рушники у солоній воді: простий секрет, який багатьох здивує

06:39

Які шанси окупантів на правобережній ХерсонщиніПогляд

06:00

За ним підуть: у Джонсона більше шансів витягнути Британію з кризи - ЗагороднійВідео

05:00

Російська Федерація припинить існування, а Чечня візьме курс на незалежність – ПономарьовВідео

03:45

Путіна можна скинути тільки спільними зусиллями ЗСУ, російської еліти і народу - ПономарьовВідео

02:42

"Без голови, мізків і розуміння": Волочкова раптово накинулася на українців

02:15

ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця 2022 року, з Донбасом буде важче – ексдепутат ДерждумиВідео

01:30

Прикраси з матусі: мати Кардашьян розпорядилася про власне тіло після смерті

01:10

Дикі морози -30: синоптики розповіли, якою буде зима в УкраїніВідео

Реклама
01:04

Жіночий гороскоп на тиждень 24-30 жовтня: Овнам - заздрість, Дівам - гроші, Стрільцям - небезпекаВідео

21 жовтня, п'ятниця
23:59

Директор Моїсеєва вилаяв його брата у відповідь на звинувачення в смерті співака

23:31

Військовий експерт розповів про те, як окупанти тікають з ХерсонаВідео

23:10

Акім Галімов. Як Путін повторює карибський конфліктВідеоблоги

23:05

Познайомилися на роботі: Позитив розповів про свою нову дівчинуВідео

23:05

"Змушені застосовувати обмеження": Укренерго попередило про нові відключення світлаВідео

23:00

Нічому не навчився: ЗСУ знищили окупанта, який після полону в Україні знову повернувся воювати

22:51

Багато знайомих поховані в братській могилі: українська актриса розповіла про друзів з МаріуполяВідео

22:36

Експерт пояснив, чи зможе Росія скористатися кризою з відставкою Ліз Трас

22:30

Логістика росіян буде зруйнована: Селезньов заявив, що Путін не наважиться підірвати Каховську ГЕСВідео

21:57

В Україні ліквідували 10 іранських інструкторів: вчили окупантів запускати "шахідів"Відео

21:35

НБУ змінив правила торгівлі доларами: що потрібно знати українцямВідео

21:31

В Україні третя хвиля мобілізації, у разі нового призову до ЗСУ проблем не буде – ДаніловВідео

21:05

Ядерна загроза і великі втрати: астролог зробила загрозливий прогноз для України

21:00

"До Гааги не протягне": Пономарьов розповів, як помре російський диктатор ПутінВідео

20:51

Залишилися четверо дітей і вагітна дружина: ЗСУ ліквідували російського лікаря-"добровольця"Відео

20:25

Зеленський провів термінове засідання Ставки: всі подробиціВідео

20:13

ЗСУ збивають більше 60% ракет Росії, за декілька місяців ППО стане ще сильніше – РезніковВідео

20:10

Прикмети на 23 жовтня: які 4 речі не можна робити, щоб біди не огорнулиВідео

20:09

Навіщо Путін запровадив режим середнього реагування в декількох областях РФ: Фейгін розкрив планВідео

Реклама
20:00

Росія рано радіє: Тарас Загородній – про відставку Ліз Трас

19:36

Їхав на вкраденій у журналістів машині: у Херсоні "денацифікувався" російський пропагандистВідео

19:28

Казка зі щасливим кінцем: 4 знаки зодіаку в 2023 році зустрінуть свою любов

19:27

Уряд просить українців готуватися: "російський терор продовжиться"Відео

19:25

В Україні потеплішає: синоптики розповіли про різку зміну погодиВідео

19:15

Крах недоімперії трапиться не завтра, але він неминучийПогляд

19:04

Петля на військах РФ навколо Херсона затягується, їм загрожує велика поразка – експертВідео

18:48

Що не можна носити жінці після 50 років: 12 речей, які потрібно викинути з шафи і стати вільною

18:38

"Всі закачаються": до зими відбудеться презентація потужного вітчизняного озброєння - АрестовичВідео

18:15

Безкоштовний ваууматор, освіжувач повітря і ще 3 незвичайних способи використовувати пилосос

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти