Дружина"мобіка"-окупанта поскаржилася на виплати / Вікіпедія і https://ua.depositphotos.com

Дружина одного з новомобілізованих російських окупантів отримала мізерні виплати (2 рубля 26 копійок) замість обіцяних чиновниками великих грошей. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Вона також поскаржилася, що "мобікам" обіцяли якісну муштру і вишкіл, а замість цього відразу відправили воювати з ЗСУ в холодних лісах під Енергодаром (Запорізька область).

Жінка стверджує, що мова йде про горезвісних "мобіків" з тюменського загону "Єрмак", які знаходяться нібито на "другій лінії оборони". За словами росіянки, її чоловік за спеціалізацією артилерист, проте його відправили місити бруд в піхоті. А танкістів масово переводили в снайпери.

"У снайпера поставили напівсліпого ‒ мінус 12 на одне око. За два тижні навчання не навчили нічому. У них немає нічого, крім автомата. На весь батальйон виданий один квадрокоптер, яким ніхто не вміє керувати", - стверджувала дружина окупанта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські військові ліквідували високопоставленого окупанта – командира танкової роти старшого лейтенанта Шералі Негмонова. Окупант був випускником Казанського танкового училища і відправився воювати проти України. Де і був убитий.

До того на війні в Україні ЗСУ був "демілітаризований" окупант з Уралу - 40-річний Артем Небаєв. Він отримав повістку 28 вересня, а вже 8 жовтня загинув від отриманого поранення. Тобто житель Каменська-Уральського загинув всього лише через 10 днів після отримання повістки.

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