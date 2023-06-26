Грошова допомога від американської організації: хто може отримати 6,6 тис. грн

Американська організація HIAS вже запустила новий проект, який виплачує українцям допомогу через благодійний фонд "Право на захист".

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Отримати гроші можуть тільки певні групи українців / колаж Главред, фото УНІАН

Американська організація HIAS запустила новий проект, в рамках якого виплачуватиметься українцям допомога через благодійний фонд"Право на захист".

Як кажуть представники Фонду, на виплати можуть претендувати постраждалі від військових дій у Броварах, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київщини, а також Харківщини.

Хто може отримати гроші

Виплата становитиме 6660 грн на кожного члена сім'ї. Звернутися за грошовою допомогою зможуть не тільки втратили житло, бізнес, засоби до існування внаслідок військових дій на цій території, але і вразливі сім'ї тимчасово переміщених осіб в цих областях (з двома і більше дітьми, з людьми 55+, з вагітними жінками або молодими матусями з малюками до двох років, а також особи з інвалідністю, неповні сім'ї і так далі).

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Наприклад, отримати гроші можуть наступні групи українців:

сім'ї (ВПО), які були переміщені із зони бойових дій протягом останніх тридцяти діб;

постраждалі сім'ї від обстрілів, сім'ї, які втратили засоби до існування(пошкоджений / втрачений магазин, ферма, худоба і т. д.) в результаті проведення військових дій;

ВПО або люди, що перемістилися більше 30 днів тому, які мають дохід менше 5,4 тисячі грн на людину (за останні три місяці) і відповідають хоча б одному або декільком критеріям уразливості.

В їх число входять:

мають двох або більше дітей;

є особи з інвалідністю

сім'я ведеться однією особою (чоловіком або жінкою);

вагітні жінки та жінки з грудними дітьми до 2 років

мають літніх людей (старше 55 років) у складі сім'ї.

При цьому не зможуть звернутися із заявкою ті сім'ї, які раніше вже отримували виплати від інших міжнародних організацій.

Як і куди подавати заявку?

Київська область-Бровари, вулиця Незалежності, будинок №5 (Вхід з двору). Графік роботи-будні, з 09:00 до 18:00.

Харківська область-адреси та розклад роботи мобільних груп по Харківській області можна відстежувати по Telegram-каналу HIAS.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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