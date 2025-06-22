Цифри стали несподіванкою: як відрізняються пенсії в Україні та країнах Європи

Найменші пенсії фіксуються серед країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу.

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Порівняння пенсій / колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Яка різниця між пенсією в Україні та країнах Європи

В яких країнах пенсіонери отримують найбільші виплати

Середній розмір пенсії в Україні наразі становить 6 341 грн, що, згідно з актуальним курсом, приблизно складає 132,5 євро. Однак, пенсіонери в Європі отримують значно більше.

Видання Euronews, посилаючись на дані Євростату, повідомляє, що середня пенсія у країнах Європи за найсвіжішими доступними даними - у 2022 році складала близько 1 345 євро на місяць (приблизно 64 372 грн).

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Варто зауважити, що це у понад 16 разів більше, порівняно з середнім розміром виплат, які отримували українські пенсіонери за той же період (середня пенсія в Україні у 2022 році складала 3991,5 грн).

Згідно з даними видання, найбільші місячні виплати отримували пенсіонери:

Ісландії - 2 997 євро (143 436 грн);

Люксембургу - 2 653 євро (126 973 грн);

Норвегії - 2 573 євро (123 144 грн);

Данії - 2 518 євро (120 511 грн);

Швейцарії - 2 251 євро (107 732 грн).

Водночас, найменші пенсії фіксували серед країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу, але вони все одно вищі за українські:

Боснія і Герцеговина - 253 євро (12 108 грн);

Туреччина - 245 євро (11 726 грн);

Албанія - 137 євро (6 557 грн).

Варто додати, як повідомляє видання, серед усіх країн ЄС найбільш вразливими у фінансовому плані є пенсіонери Східної Європи, особливо в країнах Балтії. У 2022 році найвищі показники бідності серед пенсіонерів були зафіксовані в Естонії (37,4%), Латвії (33%), Хорватії (28,5%) та Литві (24,6%).

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка: Главред

Пенсії в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів України оновив порядок, за яким пенсіонерам нараховують і доставляють виплати за місцем фактичного проживання.

Також відомо, що в Україні пенсіонери можуть втратити до 20% своєї щомісячної пенсії у разі надмірних виплат. Така ситуація виникає, коли особі нараховано більше, ніж їй належить за законом.

Крім того, українці, які не мають навіть 15 років стажу, не можуть претендувати на пенсію. Для них передбачена соціальна допомога, проте є 5 випадків, коли навіть в отриманні соціальної допомоги можуть відмовити.

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