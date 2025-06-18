Частину пенсій доведеться повернути: у кого заберуть до 20% від виплат щомісяця

Пенсіонери можуть повернути кошти добровільно, звернувшись до сервісного центру ПФУ, або примусово, за рішенням суду.

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Пенсійний фонд стягуватиме зайве виплачене / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключове:

Хто з пенсіонерів має повернути надміру отримані гроші

Як уникнути стягнення до 20% від пенсії щомісяця

У деяких пенсіонерів в Україні можуть вимагати повернення надлишково отриманих доплат. Йдеться про ті випадки, коли отримувачі пенсій не повідомили Пенсійний фонд про зміни в обставинах, які впливають на їхнє право на певні надбавки. Про це інформує Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області.

Поверненню підлягають саме ті доплати, які були нараховані за спеціальний статус, але на момент отримання якого пенсіонер уже не мав законних підстав.

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Серед таких ситуацій:

коли пенсіонер почав працювати або зареєструвався як ФОП;

коли відбулося звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності;

якщо особа, яка отримувала пенсію за вислугу років, влаштувалася на роботу за тією ж спеціальністю;

зміна місця проживання, що може вплинути на пільги;

втрата статусу, наприклад, ветерана війни;

зміна життєвих обставин, що впливають на право на спеціальну пенсію (наприклад, вихователь неповнолітньої дитини вийшов на роботу).

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Инфографика - Главред

Повернення зайво нарахованих сум може відбуватись у двох форматах:

Добровільно — особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду;

Примусово — за рішенням суду.

У разі примусового стягнення ПФУ щомісяця буде списувати частину пенсії до повного повернення боргу. Проте ця сума не перевищуватиме 20% від щомісячної виплати.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Як писав Главред, в Україні оновили порядок нарахування додаткових пенсійних виплат. Тепер дехто з пенсіонерів отримає надбавку з дня народження в Україні.

Ба більше, дехто отримає надбавку в 2 тисячі грн. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної заробітної плати до 8688 грн.

Водночас Пенсійний фонд України назвав дві основні причини, через які українцям можуть припинити виплату пенсії. Мова йде і про тих, хто проживає за кордоном, і про внутрішньо переміщених осіб.

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Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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