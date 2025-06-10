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Що в Україні подорожчає найбільше: економіст дав невтішний прогноз

Альона Вороніна
10 червня 2025, 16:30
460
Кілька категорій продуктів стануть дорожчими.
продукты, деньги
Що в Україні подорожчає найбільше/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Які продукти подорожчають в Україні
  • Як більшість українців справляються з ситуацією, коли дорожчають продукти харчування

В Україні зараз зростають ціни на фруктову і овочеву групу. Це в будь-якому випадку змусить більшість українців змінювати структуру споживання на користь більш дешевих товарів.

Так відбувається завжди, коли спостерігається інфляція. Про це сказав голова Комітету економістів України Андрій Новак під час чату на Главреді.

"Коли темпи інфляції перевищують темпи зростання реальних доходів, вихід один – змінювати структуру споживання на користь більш дешевих товарів", – сказав він.

За словами економіста, українці це вже проходили не раз, так відбувається майже щороку. До цього пристосовуються і споживачі, і виробники.

"Зараз не так часто зустрінеш молоко чи кефір в упаковці 1 літр – частіше 850-900 гр. Тобто виробники, щоби тримати нібито незмінною ціну, або щоб вона не зростала надто надмірно, вдаються до хитрощів і трошки зменшують об'єм продукції. Так само і з крупами, які фасують не по 1 кг, а по 900 гр. Інакше діяти неможливо, коли темпи інфляції вищі за темпи зростання доходів населення", – зазначив він.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак розповів, скільки зможе воювати Росія, що буде з цінами на продукти, комуналкою та курсом гривні в Україні:

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ціни на соняшник різко впали, заводи зупиняються – стало відомо, чи подешевшає олія в Україні. Протягом сезону 2024/25 фермери стримували продажі, що змушувало заводи купувати сировину дорого і працювати в збиток.

Також раніше повідомлялося, що ціни злетіли на 21% – популярні молочні продукти б'ють усі рекорди. Вартість молочної продукції зростає через стабільний попит та обмежену пропозицію.

Нагадаємо, ціна зменшилась на десятки гривень – в Україні переписали ціни на базовий овоч. В супермаркетах відчутно зменшилися ціни на популярний сезонний овоч.

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Хто такий Андрій Новак

Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук.

У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України.

У 2010 році став головою Комітету економістів України.

У 2011 році був обраний проректором Європейського університету.

29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії.

6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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