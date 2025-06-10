Ціна зменшилась на десятки гривень: в Україні переписали ціни на базовий овоч

В супермаркетах відчутно зменшилися ціни на популярний сезонний овоч.

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Наскільки змінилися ціни на картоплю / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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В Україні подешевшала молода картопля

Ціни на звичайну та рожеву картоплю в супермаркетах зросли

Ціни на молоду картоплю в Україні на початку сезону неабияк вразили покупців, адже популярний овоч продавали майже по 100 гривень за кілограм. Однак вже в червні ситуація змінилася.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Станом на 10 червня в українських супермаркетах кілограм молодої картоплі в середньому коштує 58 гривень, хоча ще місяць тому ціна становила 89,15 гривні.

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Змінилися ціни і на інші сорти картоплі, однак у протилежну сторону. Наприклад, рожева картопля тепер в середньому коштує 43,42 гривні, в той час як у травні українці платили за неї 41,04 гривні.

Звичайна картопля також піднялася у вартості і тепер за кілограм у супермаркетах середня ціна - 36,97 гривні, коли місяць тому вона була на рівні 34,75 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у період з 30 травня по 6 червня в Україні спостерігалося відчутне коливання цін на овочі та фрукти. Найбільше подорожчали черешня, редиска, солодкий перець та рання картопля, а найбільше впали ціни на кабачки, броколі, капусту та зелень.

Напередодні стало відомо, що у травні середній індекс цін на молочну продукцію досяг 153,5 пункту, що на 0,8% вище, ніж у квітні, та на 21,5% більше, ніж у травні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що на початку червня в Україні зафіксовано помітне зниження цін на насіння соняшнику. Вартість знизилася до 24 500–25 500 грн за тонну

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