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"Чорний" долар різко рвонув вгору: стала відома несподівана причина

29 квітня 2022, 05:40

Причиною підйому на невеликому за обсягом ринку може бути попит з боку покупців автомобілів.

долар
/ Фото pixabay.com

Курс долара на "чорному ринку", що залишався відносно стабільним з середини квітня, в останні два-три дні виріс.

Підвищення відбулося на 1-1, 5 грн, повідомили агентству Інтерфакс-Україна кілька учасників ринку.

Співрозмовник в Національному банку припустив, що причиною такого підйому на невеликому за обсягом ринку може бути попит з боку покупців автомобілів, поки не закрилося вікно на їх пільгове ввезення.

Звернемо увагу, що обсяги продажу готівкової валюти на офіційному ринку в перший тиждень після його лібералізації зросли вдвічі – до $20,5 млн, однак це все одно це на порядок менше довоєнних показників, коли за тиждень офіційна покупка і продаж готівкової валюти становила близько $400 млн.

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Нагадаємо, за прогнозом фінансових аналітиків, в перший повоєнний час долар буде в межах 32,5-45 гривень, а євро від 35,43 до 49,95 грн.

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