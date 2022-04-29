"Чорний" долар різко рвонув вгору: стала відома несподівана причина

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Курс долара на "чорному ринку", що залишався відносно стабільним з середини квітня, в останні два-три дні виріс.

Підвищення відбулося на 1-1, 5 грн, повідомили агентству Інтерфакс-Україна кілька учасників ринку.

Співрозмовник в Національному банку припустив, що причиною такого підйому на невеликому за обсягом ринку може бути попит з боку покупців автомобілів, поки не закрилося вікно на їх пільгове ввезення.

Звернемо увагу, що обсяги продажу готівкової валюти на офіційному ринку в перший тиждень після його лібералізації зросли вдвічі – до $20,5 млн, однак це все одно це на порядок менше довоєнних показників, коли за тиждень офіційна покупка і продаж готівкової валюти становила близько $400 млн.

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Нагадаємо, за прогнозом фінансових аналітиків, в перший повоєнний час долар буде в межах 32,5-45 гривень, а євро від 35,43 до 49,95 грн.

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