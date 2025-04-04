Як нові тарифи Трампа вплинуть на курс долара в Україні: прогноз банкіра

На курс долара в Україні впливають не нові мита США, а війна.

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Банкір розповів, до чого готуватися українцям через тарифи Трампа / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Як тарифи Трампа вплинуть на курс долара

Чи чекати здорожчання валюти

Станом на сьогодні на курс долара в Україні найбільше впливають не нові мита Дональда Трампа, а насамперед військова ситуація. Про це заявив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку в коментарі РБК-Україна.

За його словами, ключову роль у стабільності гривні відіграє Національний банк України.

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"Звісно, існує досить велика спокуса в оцінці і прогнозах ситуації на валютному ринку прив’язатися до митної політики Сполучених Штатів. Однак у нас триває війна і, на щастя, вчасно вжиті монетарні заходи убезпечили український валютний ринок від провалля", - пояснив банкір.

Мамедов нагадав, що в Україні діє режим "керованої гнучкості", який поєднує державне регулювання курсу з ринковими механізмами, що допомагає контролювати курс і уникати стрімких курсових злетів і падінь.

"Інакше кажучи, 10% мито від США не повинні позначитися на курсових показниках. Тим більше, що США не є ключовим українським імпортером", - вважає банкір.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Як писав Главред з посиланням на кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, курс гривні у квітні 2025 року може зміцнитися щодо долара, а вплине на це можливе припинення вогню в Україні. Експерт вважає, що у квітні курс гривні коливатиметься на рівні 41,2 - 42,5 грн. за долар, а курс євро 44,7 - 46,2 грн.

Нещодавно начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів, що режим "керованої гнучкості" та валютні інтервенції Національного банку України впливатимуть на те, що на ринку протягом квітня не буде різких коливань курсу долара США. За його словами, попит та пропозиція перебуватимуть у балансі.

Нагадаємо, у Reuters писали, що євро зріс більш ніж на 2% проти долара 3 квітня, досягнувши найкращих показників за понад дев’ять років. Причиною таких коливань курсу стали нові тарифи, які запровадив президент США Дональд Трамп.

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Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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