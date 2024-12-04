Частині українців нададуть майже 11 тисяч гривень взимку: як отримати кошти

Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика та покриває тримісячний період, зазначили в УВКБ ООН.

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Частина українців може отримати грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Хто може розраховувати на фінансову допомогу

Як отримати гроші і які документи необхідні

Українці, які постраждали від війни, зможуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Сума підтримки складе 10 800 гривень, виплачуватиметься щомісячно по 3 600 гривень протягом трьох місяців. Про це йдеться на сайті на ООН.

Право на отримання цієї фінансової допомоги мають внутрішньо переміщені особи (ВПО), які отримали цей статус впродовж останніх шести місяців. Також на кошти можуть розраховувати особи, які повернулися на постійне місце проживання після вимушеної евакуації через війну.

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Основні умови для отримання допомоги:

Відсутність інших виплат від ООН чи інших міжнародних організацій. Приналежність до категорії вразливих груп населення. Щомісячний дохід на одного члена родини не перевищує 5 400 гривень.

УВКБ ООН визначило кілька ключових категорій вразливості, які беруться до уваги:

Родини, члени яких мають інвалідність або страждають від хронічних захворювань.

Одинокі батьки або матері, які виховують щонайменше одну дитину до 18 років, або проживають разом з людьми похилого віку (старше 55 років).

Сім’ї, очолювані людьми похилого віку, або родини, в яких літня людина опікується дітьми до 18 років.

Як подати заявку

Заявники мають звернутися до регіональних представництв УВКБ ООН для отримання допомоги. Для успішної реєстрації в рамках програми підтримки всі члени домогосподарства мають бути особисто присутні під час збору даних. Однак, якщо хтось із членів сім’ї не може відвідати центр через обмежену мобільність, для таких осіб передбачена можливість дистанційної реєстрації.

Для кожного члена родини слід підготувати оригінали таких документів:

Податковий номер – ідентифікаційний код для всіх дорослих членів сім’ї.

– ідентифікаційний код для всіх дорослих членів сім’ї. Документ, що посвідчує особу – це може бути паспорт або інші документи

– це може бути паспорт або інші документи Довідка ВПО – у разі наявності.

– у разі наявності. Банківська картка – гривневий рахунок головного заявника, на який буде здійснено виплати.

– гривневий рахунок головного заявника, на який буде здійснено виплати. Документи дітей – свідоцтва про народження, якщо у сім’ї є неповнолітні.

– свідоцтва про народження, якщо у сім’ї є неповнолітні. Документи на опіку – у разі, якщо члени родини мають офіційно підтверджену опіку над дітьми.

– у разі, якщо члени родини мають офіційно підтверджену опіку над дітьми. Посвідчення або медичні довідки – якщо є члени родини з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.

Виплати для українців - останні новини

Нагадаємо, 1 грудня 2024 року стартувала програма "Зимова є-Підтримка". Кожен українець може отримати 1000 грн на віртуальну картку через "Дію", "Укрпошту" або банки-партнери. Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, квитки на транспорт, ліки, культурні заходи, книги від українських видавництв, оплату мобільного зв'язку та задонатити на ЗСУ.

Уряд запроваджує виплати для малозабезпечених родин та переселенців. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, кожна родина з дітьми або дорослими з інвалідністю І групи отримає по 6500 гривень на дитину для зимових потреб.

Також до Дня святого Миколая діти-сироти та ті, хто перебуває під опікою, отримають додатково по 1000 гривень. Програму фінансує ЮНІСЕФ.

Як повідомляв Главред, сім’ї, які евакуювалися з небезпечних районів, можуть отримати від ЮНІСЕФ 10 800 гривень на кожного члена родини (до 5 осіб, з них максимум 2 дорослих).

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Що таке управління верховного комісара ООН у справах біженців? Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) — організація системи ООН, що займається наданням допомоги біженцям. Штаб-квартира-в Женеві, є представництва в багатьох столицях і конфліктних точках по всьому світу. Очолює управління Верховний комісар ООН у справах біженців. З 1 січня 2016 року ним став Філіппо Гранді, повідомляє "Вікіпедія".

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