Майже 11 тисяч гривень на руки: хто може претендувати на виплати в Україні

З питаннями щодо виплат необхідно звертатися до органу соціального захисту населення у громаді.

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Фінансова допомога для українців / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Переміщені особи можуть отримати грошову допомогу від України

Окремі сім'ї можуть отримати допомогу в розмірі 10 800 гривень

ЮНІСЕФ продовжує надавати екстрену грошову допомогу сім'ям з дітьми, які переїхали з небезпечних районів у більш спокійні місця, де була оголошена обов'язкова евакуація. Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції.

Згідно з оприлюдненою інформацією, сімʼї можуть отримати виплати у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини (максимум 5 осіб, серед яких до 2 дорослих).

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Допомога надається евакуйованим сім’ям з дітьми, які відповідають одному чи кільком критеріям вразливості:

у складі сім’ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім’я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати/одинокий батько;

сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

У Мінреінтеграції наголошують, з питаннями щодо виплат і подання відповідних заяв евакуйованим родинам з дітьми необхідно звертатися до органу соціального захисту населення у громаді, до якої вони перемістилися.

Виплати для українців - новини за темою

Як писав Главред, пенсіонерам-чорнобильцям щомісячно надаватимуть доплату до пенсії у розмірі 2361 гривень. У бюджетному комітеті Ради зазначили, що це рішення дозволить зменшити витрати бюджету, які раніше становили приблизно 15 мільярдів гривень.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні з 2025 року вчителі отримуватимуть щомісячні доплати до зарплати. Ці "вчительські доплати" почнуть надходити в руки освітян уже з 1 січня 2025 року. Їхня сума становитиме 1000 гривень. Уже з 1 вересня розмір виплат збільшиться до 2000 гривень.

В постанові Кабінету міністрів України №1286 йдеться, що з 1 січня доплату до зарплати отримають не лише вчителі. Згідно з постановою, на виплату можуть розраховувати: психологи, які працюють з учнями та допомагають покращити їх психоемоційний стан, керівники гуртків, що організовують позашкільну діяльність, вихователі груп продовженого дня.

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Що таке Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України? Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) — міністерство, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Міністерство забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій України та прилеглих до них територій, допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), громадянам України, які перебувають на деокупованих територіях (ДОТ), на територіях, які тимчасово окуповані (ТОТ), українським біженцям за кордоном і насильно депортованим громадянам України, пише Вікіпедія.

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