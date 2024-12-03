Виплату 1000 гривень очікують уже 4 млн українців: як і на що можна витратити кошти

Більше 2 млн пенсіонерів та людей з інвалідністю отримають допомогу через "Укрпошту" без додаткових дій, заявив Ігор Смілянський.

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Понад 4 млн українців подали зявку на отримання 1000 гривень / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/igorsmelyansky

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Понад 4 млн українців подали зявку на отримання 1000 гривень через "Дію"

Кошти можна витратити у відділеннях "Укрпошти" або, коли навідається листоноша

Тисячу гривень можна витратити одразу або по частинах

Станом на 3 грудня українці подали понад чотири мільйони заявок на участь у програмі "Зимова є-Підтримка" через додаток "Дія". Кошти українцям не надаватимуть готівкою. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Обов’язкова умова отримання "Зимової є-Підтримки" - це перебування в Україні. Таким чином ми підтримуємо тих, хто залишається жити й працювати в нашій країні. Під час подання заявки через "Дію" кожен учасник підтверджує факт перебування в Україні. Після цього держава перевіряє правдивість інформації за реєстрами Державної прикордонної служби", - наголосив він.

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На що можна витратити кошти

Прем'єр-міністр нагадав, що отриману тисячу гривень можна використати на оплату комунальних послуг, медичних і освітніх послуг, на придбання ліків або зробити благодійний внесок на потреби ЗСУ. Однак донати можуть здійснюватися тільки на рахунки офіційно зареєстрованих благодійних організацій.

Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський пояснив, що отримати гроші готівкою неможливо. Їх можна витратити безпосередньо в "Укрпошті" або, коли листоноша навідається до отримувача виплати.

"Кошти за програмою "Зимова є-Підтримка" не можуть бути отримані готівкою. Проте ми допоможемо клієнтам витратити їх на сплату комунальних платежів, поповнення мобільного, придбання продуктів харчування та побутової хімії, передплату вітчизняних видань (якраз перед продовженням платної кампанії на 2025 рік) та замовлення номерів українського виробництва", - розповів він.

Смілянський зауважив, що тисячу гривень можна витратити одразу або по частинах. Залежно від регіону, "Укрпошта" пропонує варіанти, які відповідають потребам місцевих мешканців.

"Якщо в Покровську або біля Куп'янської зараз не дуже актуальна сплата комунальних платежів, то ми будемо готові допомогти з поповненням мобільного, товарами до нових свят чи ліками. У стаціонарних відділеннях Укрпошти також можна скористатися цією підтримкою на донатах для ЗСУ або на наш спільний із благодійного фонду КШЕ, які допомагають ЗСУ, школам, лікарням та притулкам для тварин", - додав очільник "Укрпошти".

Як отримати виплату через "Укрпошту"

Смілянський наголосив, що більше 2 мільйонів українців, які отримують пенсії та соціальні виплати через "Укрпошту", це переважно пенсіонери старше 60 років та люди з інвалідністю 1 і 2 групи. "Укрпошта" має списки від Мінсоцполітики та Мінекономіки, тому виплата для цих категорій людей буде забезпечена.

"Не треба нічого заповнювати. Не треба бігти у відділення. Ми зробили процес максимально комфортним для наших клієнтів, враховуючи, що це люди похилого віку, люди з інвалідністю, багато з яких мешкають у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Все, що потрібно, — це дочекатися відвідування своєї листоноші або свого дня отримання цієї пенсії у відділенні, і ми допоможемо Вам отримати допомогу", - розповів він.

За словами Смілянського, виплата буде чекати на "Укрпошті" до кінця лютого 2025 року, якщо її не можуть отримати одразу.

"Якщо ви вже визначилися, на що саме плануєте витратити ці 1000 гривень, повідомте свої листоноші або оператору у відділенні, і вони будуть готові або додано замовляти товар, який вам подобається, якщо його раптом немає в наявності", - зазначив керівник компанії.

"Тисяча Зеленського" - головне

Нагадаємо, 1 грудня 2024 року стартувала програма "Зимова є-Підтримка". Кожен українець може отримати 1000 грн на віртуальну картку через "Дію", "Укрпошту" або банки-партнери.

Також з 4 грудня українці, які отримують пенсії та субсидії через "Укрпошту", почнуть отримувати 1000 гривень в межах програми "Зимова єПідтримка". Листоноші доставлятимуть кошти додому у визначені дні.

Як повідомляв Главред, українці за кордоном не зможуть отримати грошову допомогу за програмою, ініційованою президентом Володимиром Зеленським. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що ті, хто оформлять "тисячу Зеленського" за межами країни, будуть зобов’язані повернути кошти.

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