Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Виплату 1000 гривень очікують уже 4 млн українців: як і на що можна витратити кошти

Руслана Заклінська
3 грудня 2024, 20:50оновлено 3 грудня, 21:24
670
Більше 2 млн пенсіонерів та людей з інвалідністю отримають допомогу через "Укрпошту" без додаткових дій, заявив Ігор Смілянський.
Виплату 1000 гривень очікують уже 4 млн українців: як і на що можна витратити кошти
Понад 4 млн українців подали зявку на отримання 1000 гривень / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/igorsmelyansky

Коротко:

  • Понад 4 млн українців подали зявку на отримання 1000 гривень через "Дію"
  • Кошти можна витратити у відділеннях "Укрпошти" або, коли навідається листоноша
  • Тисячу гривень можна витратити одразу або по частинах

Станом на 3 грудня українці подали понад чотири мільйони заявок на участь у програмі "Зимова є-Підтримка" через додаток "Дія". Кошти українцям не надаватимуть готівкою. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Обов’язкова умова отримання "Зимової є-Підтримки" - це перебування в Україні. Таким чином ми підтримуємо тих, хто залишається жити й працювати в нашій країні. Під час подання заявки через "Дію" кожен учасник підтверджує факт перебування в Україні. Після цього держава перевіряє правдивість інформації за реєстрами Державної прикордонної служби", - наголосив він.

відео дня

На що можна витратити кошти

Прем'єр-міністр нагадав, що отриману тисячу гривень можна використати на оплату комунальних послуг, медичних і освітніх послуг, на придбання ліків або зробити благодійний внесок на потреби ЗСУ. Однак донати можуть здійснюватися тільки на рахунки офіційно зареєстрованих благодійних організацій.

Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський пояснив, що отримати гроші готівкою неможливо. Їх можна витратити безпосередньо в "Укрпошті" або, коли листоноша навідається до отримувача виплати.

"Кошти за програмою "Зимова є-Підтримка" не можуть бути отримані готівкою. Проте ми допоможемо клієнтам витратити їх на сплату комунальних платежів, поповнення мобільного, придбання продуктів харчування та побутової хімії, передплату вітчизняних видань (якраз перед продовженням платної кампанії на 2025 рік) та замовлення номерів українського виробництва", - розповів він.

Смілянський зауважив, що тисячу гривень можна витратити одразу або по частинах. Залежно від регіону, "Укрпошта" пропонує варіанти, які відповідають потребам місцевих мешканців.

"Якщо в Покровську або біля Куп'янської зараз не дуже актуальна сплата комунальних платежів, то ми будемо готові допомогти з поповненням мобільного, товарами до нових свят чи ліками. У стаціонарних відділеннях Укрпошти також можна скористатися цією підтримкою на донатах для ЗСУ або на наш спільний із благодійного фонду КШЕ, які допомагають ЗСУ, школам, лікарням та притулкам для тварин", - додав очільник "Укрпошти".

Як отримати виплату через "Укрпошту"

Смілянський наголосив, що більше 2 мільйонів українців, які отримують пенсії та соціальні виплати через "Укрпошту", це переважно пенсіонери старше 60 років та люди з інвалідністю 1 і 2 групи. "Укрпошта" має списки від Мінсоцполітики та Мінекономіки, тому виплата для цих категорій людей буде забезпечена.

"Не треба нічого заповнювати. Не треба бігти у відділення. Ми зробили процес максимально комфортним для наших клієнтів, враховуючи, що це люди похилого віку, люди з інвалідністю, багато з яких мешкають у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Все, що потрібно, — це дочекатися відвідування своєї листоноші або свого дня отримання цієї пенсії у відділенні, і ми допоможемо Вам отримати допомогу", - розповів він.

За словами Смілянського, виплата буде чекати на "Укрпошті" до кінця лютого 2025 року, якщо її не можуть отримати одразу.

"Якщо ви вже визначилися, на що саме плануєте витратити ці 1000 гривень, повідомте свої листоноші або оператору у відділенні, і вони будуть готові або додано замовляти товар, який вам подобається, якщо його раптом немає в наявності", - зазначив керівник компанії.

"Тисяча Зеленського" - головне

Нагадаємо, 1 грудня 2024 року стартувала програма "Зимова є-Підтримка". Кожен українець може отримати 1000 грн на віртуальну картку через "Дію", "Укрпошту" або банки-партнери.

Також з 4 грудня українці, які отримують пенсії та субсидії через "Укрпошту", почнуть отримувати 1000 гривень в межах програми "Зимова єПідтримка". Листоноші доставлятимуть кошти додому у визначені дні.

Як повідомляв Главред, українці за кордоном не зможуть отримати грошову допомогу за програмою, ініційованою президентом Володимиром Зеленським. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що ті, хто оформлять "тисячу Зеленського" за межами країни, будуть зобов’язані повернути кошти.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

соцвиплати Укрпошта новини України Денис Шмигаль гроші
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українська делегація вирушить в США на переговори з оточенням Трампа - ЗМІ

Українська делегація вирушить в США на переговори з оточенням Трампа - ЗМІ

22:29Україна
Воєнний стан у Південній Кореї та "ультиматум" України: головні новини України (дайджест)

Воєнний стан у Південній Кореї та "ультиматум" України: головні новини України (дайджест)

21:58Україна
Україна поставила "ультиматум" Заходу перед зустріччю НАТО: що тепер зміниться

Україна поставила "ультиматум" Заходу перед зустріччю НАТО: що тепер зміниться

21:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

Насувається затяжна буря: в Україні влупить потужний геомагнітний шторм

Син путініста Газманова відмовився від свого батька: брат озвірів

Син путініста Газманова відмовився від свого батька: брат озвірів

Гороскоп на завтра 4 грудня: Водоліям - хвиля успіху, Козерогам - невдача

Гороскоп на завтра 4 грудня: Водоліям - хвиля успіху, Козерогам - невдача

Унітаз стане білосніжним за лічені хвилини: як відмити сечовий камінь із сидушки

Унітаз стане білосніжним за лічені хвилини: як відмити сечовий камінь із сидушки

Кейт Міддлтон зважилася кардинально змінити долю сина

Кейт Міддлтон зважилася кардинально змінити долю сина

Останні новини

22:29

Українська делегація вирушить в США на переговори з оточенням Трампа - ЗМІ

22:05

"Страх закрадається добряче": Сергій Притула переніс п'ять операцій - деталі

22:02

"Ну то й що, що загинув": священник УПЦ МП вдарив сестру полеглого українського героя

21:58

Воєнний стан у Південній Кореї та "ультиматум" України: головні новини України (дайджест)

21:28

Близький друг Алсу розкрив справжню причину розлучення

Главред святкує "дзеркальний" ювілей - 22 роки!Главред святкує «дзеркальний» ювілей - 22 роки!
21:10

Доросла дочка пенсіонера-Петросяна викинула його зі свого життя: той судиться

21:10

Україна поставила "ультиматум" Заходу перед зустріччю НАТО: що тепер змінитьсяВідео

20:51

РФ швидко просувається: у НАТО дали тривожний прогноз щодо нового наступу

20:50

Виплату 1000 гривень очікують уже 4 млн українців: як і на що можна витратити кошти

Реклама
20:48

"Ми не звалили, ми робимо": відомий ведучий прокоментував мобілізацію

20:40

Можуть говорити про серйозну поломку: звуки в котлі, які не варто ігнорувати

19:56

Чому в СРСР водії зливали паливо у "канави": пояснення здивує багатьох

19:49

"Можна отримати штраф": українцям розповіли про відстеження повісток у Резерв+

19:39

В Україну скоро повернуться опади: синоптик назвала дату

19:38

Підвищення тарифів на світло, газ та тепло в Україні: в уряді зробили заяву

19:34

"Хімія між вами": Melovin злився в пристрасному поцілунку з відомою співачкою

19:10

Про заяву МЗС по НАТО: важливий нюансПогляд

19:01

Світло будуть виключати протягом 16 годин: графіки відключень на 4 грудня

18:56

Воєнний стан у Південній Кореї: президента змушують скасувати рішення - ЗМІВідео

18:54

Росіян добивали з танків: у Мережі показали деталі зачистки НовомлинськаВідео

Реклама
18:36

"Є два варіанти": військовий розповів, як може закінчитись війна в Україні

18:34

Рідним сподобається: ідеальний подарунок за знаком зодіаку на Новий рік

18:07

Україна підвищує ставки: як Захід відреагує на ультиматум МЗС по НАТОПогляд

18:02

Осінь-2024 увійшла до трійки найтепліших в історії Києва

18:00

"Вибір року 2024": визначено бізнес-лідерів України, які підтвердили довіру споживача новини компанії

17:56

В Україні терміново посилили відключення світла: як діятимуть графіки

17:49

Наступ РФ в Україні може сповільнитись: в НАТО назвали головну причину

17:29

Вапняний наліт на чайнику просто "розтане": названо копійчаний спосіб очищення

17:00

Росія готується відкрити новий фронт в Україні: чи є загроза боїв за Запоріжжя

16:54

Південна Корея оголосила воєнний стан: на вулицях техніка, парламент штурмують - ЗМІ

16:49

"Мирний план" Трампа: генерал США назвав чотири умови для перемовин

16:35

Водіям загрожує штраф за водіння в неправильному взутті: що відомо

16:32

Вбивство у Німеччині двох українських баскетболістів: вироки отримали 4 людини

16:29

Україна випробовує нові типи ракет: Зеленський розкрив подробиці Ставки

16:01

Україна може уникнути відключень світла: названо сценарій

15:42

Вийде смачнішою за звичайну: як готувати зелену гречку – головні правилаВідео

15:37

"Я гарненько покричала": Єфросиніна розповіла про нове амплуа і реакцію чоловікаВідео

15:32

Як прибрати сажу зі скла дров'яної печі менш ніж за 5 хвилин

15:15

"Перемовини з РФ розпочалися": Трамп висуне конкретні умови Путіну - Клочок

15:07

Допомога Україні та завершення війни: автор "мирного плану" Трампа зробив заяву

Реклама
14:45

Офіційно: розкішна Кейт Міддлтон повернулася до своїх обов'язків після лікування

14:40

Що робити, якщо двері пралки не відкриваються: лайфхак із "секретною" кнопкоюВідео

14:17

До 5-річчя платформа кіно та телебачення Київстар ТБ змінила свою айдентику

13:54

Що на Донбасі та Курщині і де у ЗСУ успіхи: деталі зі Ставки Зеленського

13:50

Нововведення для водіїв: що означає знак з півколами на жовтому фоні

13:50

Син путініста Газманова відмовився від свого батька: брат озвірів

13:35

"Бронь" до 12 місяців: в Україні оновили статус критично важливих підприємств

13:23

Танцюрист-воїн Дмитро Дікусар "полум'яним" фото звернувся до українців

12:58

Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України

12:52

Так, як хоче Путін, не буде: Кремль уже отримав чіткий меседж від Трампа - Клочок

Новий рік 2025
Чому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 році
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти