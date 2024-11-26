По 6500 гривень на дитину: уряд затвердив фінансову допомогу, хто її отримає

Сьогодні ухвалять відповідну постанову, що дає старт програмі.

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Фінансова допомога для українців / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Уряд ухвалив постанову, яка передбачає фінансову допомогу для українців

Деякі сімʼї в Україні зможуть отримати по 6500 гривень на дитину

Кожна малозабезпечена родина та сім‘ї переселенців отримають по 6500 гривень. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він підкреслив, що уряд сьогодні ухвалює відповідну постанову, що дає старт цій програмі.

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За його словами, дитячий компонент "Зимової підтримки" включає низку позицій. Перше - це програма "Тепла зима": одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.

"Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку", - повідомив прем’єр.

Шмигаль акцентував на тому, що захист українських дітей є одним із пріоритетних завдань, і вони першочергово мають отримати безпечні та комфортні умови для життя.

Він додав, що до Дня святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково 1000 гривень на кожну дитину.

Шмигаль уточнив, що цю програму профінансує ЮНІСЕФ.

Виплати для українців - новини за темою

Як писав Главред, ЮНІСЕФ продовжує надавати екстрену грошову допомогу сім'ям з дітьми, які переїхали з небезпечних районів у більш спокійні місця, де була оголошена обов'язкова евакуація. Згідно з оприлюдненою інформацією, сімʼї можуть отримати виплати у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини (максимум 5 осіб, серед яких до 2 дорослих).

Відомо, що пенсіонерам-чорнобильцям щомісячно надаватимуть доплату до пенсії у розмірі 2361 грн. У бюджетному комітеті Ради зазначили, що це рішення дозволить зменшити витрати бюджету, які раніше становили приблизно 15 мільярдів гривень.

З 1 грудня держава виплатить пенсіонерам, людям з інвалідністю та тим, хто отримує соціальну допомогу, по 1000 гривень в рамках програми "Зимова єПідтримка". У компанії "Укрпошта" повідомили, що гроші можна буде отримати у їхніх відділеннях.

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Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

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