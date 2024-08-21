За спрощеним механізмом: пенсії в Україні можуть виплачувати по-новому

Наразі пенсійна система "навантажена" масою добавок і дотяжок, тому це хочуть змінити.

https://glavred.net/economics/po-uproshchennomu-mehanizmu-pensii-v-ukraine-mogut-vyplachivat-po-novomu-10590293.html Посилання скопійоване

В Україні хочуть спростити пенсійну систему / Колаж: Главред, фото: pixabay, Урядовий портал

Пенсійна система України обтяжена і потребує спрощення, адже обрахунок виплат значно ускладнився. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла, що мають змінити.

"Люди вимушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо", - наголосила вона.

Тому зараз опрацьовується проєкт системи, що буде враховувати два критерії: скільки людина відпрацювала років і скільки внесків сплачувала щомісячно. Саме це буде конвертуватися у певну кількість балів. Кожен бал дорівнюватиме 30% середньої заробітної плати в конкретному році.

відео дня

"Отже, якщо ви пропрацювали 35 років й отримували середню зарплату кожного місяця такою, як вона тоді була, то можна буде сподіватися не менше як на 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі. Крім того, виводимо гарантію, якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати в тому році", - пояснила міністр.

Жолнович стверджує, що це дасть заміщення тільки в солідарній пенсійній системі на рівні 40% від заробітку людини.

Хто така Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Іванівна (21 лютого 1979, Львів) — міністр соціальної політики України (з 19 липня 2022 року), кандидат юридичних наук, доцент.

Виплата пенсій в Україні - що відомо

Нагадаємо, пенсійний фонд повідомляв, що у серпні деякі громадяни України пенсійного віку зможуть претендувати на виплату додаткової тисячі гривень до пенсії. Стосується це тих, у кого погіршений стан здоров'я.

Раніше стало відомо, що в Україні пенсійна система влаштована таким чином, що з часом формула виплат застаріває (тобто застарівають показники, які враховуються в ній). Таким чином, навіть люди, у яких великий трудовий стаж, можуть отримувати маленьку пенсію.

Як повідомлялося, з повним страховим стажем (35 років) українцю, який виходить на пенсію за загальними правилами, для отримання виплат у розмірі 15 тисяч грн потрібно мати зарплату, яка в 3,16 раза вища за середню. Згідно з останніми даними ПФУ, зарплата для цього має бути в районі 48 778 грн 90 коп.

Читайте також про виплати українцям:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред