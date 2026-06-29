Ціни різко змінилися: які овочі, фрукти та ягоди в Україні помітно подешевшали

Огірки подешевшали на третину, також знизилися ціни на молоду картоплю та кабачки.

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Стали відомі нові ціни на овочі та фрукти / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

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Абрикоси подешевшали майже вдвічі, випередивши черешню

Знизилися ціни на лохину, малину та вишню

В Україні за останній тиждень продовжили дешевшати більшість овочів нового врожаю та сезонних фруктів. Найбільше знизилися ціни на огірки, кабачки, черешню та абрикоси, тоді як морква нового врожаю, навпаки, подорожчала.

Як повідомляє EastFruit, абрикоси подешевшали майже вдвічі, випередивши черешню. На тлі попиту на заморожені продукти знизилися ціни на лохину, малину та вишню.

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Водночас огірки подешевшали на третину, також знизилися ціни на молоду картоплю та кабачки. Молода морква стала єдиним овочем, ціна на який зросла. Натомість стара морква подешевшала. Найпопулярнішим товаром стала цукрова кукурудза. Також розпочався сезон чорної смородини та з’явилися перші українські персики.

Важливі зміни:

морква нового врожаю продовжила дорожчати - з 28–30 до 30–35 гривень за кілограм;

стара морква подешевшала з 60-70 до 45-60 гривень за кілограм;

картопля нового врожаю подешевшала з 14-17 до 13-17 гривень за кілограм;

картопля старого врожаю - з 18–65 до 13–45 гривень за кілограм;

білокачанна капуста - з 27–30 до 23–28 гривень за кілограм;

буряк - з 30–35 до 20–25 гривень за кілограм;

ціна на цибулю залишилася на рівні 16–18 гривень за кілограм;

помідори не змінилися - 65–85 гривень за кілограм;

огірки різко подешевшали - з 35–50 до 20–30 гривень за кілограм;

солодкий перець - з 100–120 до 90–110 гривень за кілограм;

пекінська капуста, навпаки, подорожчала - з 40–45 до 50–55 гривень за кілограм;

цвітна капуста - з 70–80 до 58–65 гривень за кілограм;

кабачки - з 25–35 до 18–22 гривень за кілограм;

баклажани - з 120–130 до 100–115 гривень за кілограм;

часник залишився на рівні 70-110 гривень за кілограм;

спаржа - з 250–320 до 200–270 гривень за кілограм;

зелений горошок - з 70–100 до 60–100 гривень за кілограм;

цукрова кукурудза - з 35–40 до 33–38 гривень за штуку;

зелена цибуля - з 160–180 до 130–150 гривень за кілограм.

Що відбувається з фруктами та ягодами

Найбільше за тиждень:

подешевшали абрикоси - з 110–160 до 60–110 гривень за кілограм;

впали ціни на черешню - з 130–190 до 60–130 гривень за кілограм.

лохина подешевшала з 650–750 до 480–650 гривень за кілограм;

вишня - з 150 до 60–110 гривень за кілограм;

малина - з 250–750 до 200–300 гривень за кілограм;

чорниця - з 290–320 до 200–230 гривень за кілограм;

банани - від 58–68 до 50–68 гривень за кілограм.

з’явилися перші ціни на чорну смородину нового врожаю - 160–180 гривень за кілограм;

червона смородина коштує 70–90 гривень за кілограм.

/ Главред - інфографіка

Нове зростання цін на продукти: думка експерта

В Україні зберігається ймовірність нового зростання цін на продукти харчування в найближчій перспективі. За оцінками експертів, однією з основних причин можуть стати можливі складнощі з постачанням палива, які здатні збільшити витрати на перевезення товарів та логістичні послуги.

Економіст Зіновій Свереда вважає, що тенденція до подорожчання може проявитися вже протягом найближчих тижнів. За його словами, на вартість продуктів також впливає залежність країни від імпортних енергоресурсів, ціни на які визначаються ситуацією на світовому ринку.

Ціни на продукти - новини за темою

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту з боку виробників сирів та кондитерських виробів.

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Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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