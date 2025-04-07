В Україні назріває дефіцит популярного продукту: що буде з цінами

Українські фермери стикаються із труднощами з вирощуванням та зберіганням груш.

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Ціни на груші / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

В Україні існує дефіцит груш

Груші складно знайти в хорошій якості в будь-яку пору року

Вартість цього фрукту у магазинах коливається в межах 120-160 гривень за кілограм

Наразі в Україні існує дефіцит якісних груш для зберігання. Ціни на фрукт продовжують зростати (160 грн/кг), а українським аграріям необхідно переглядати підходи до вирощування, зберігання та селекції фруктових культур. Про це розповів президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник в інтерв'ю SEEDS.

За його словами, проблема полягає не лише в недостатній кількості посадок груш, а й у зберіганні.

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Він зауважив, що українські груші складно знайти в хорошій якості в будь-яку пору року, особливо в міжсезоння. Це відрізняє їх від європейських фруктів, які мають тривале зберігання завдяки правильній селекції та інфраструктурі сховищ.

"На сьогодні вартість груш у магазинах коливається в межах 120-160 гривень за кілограм. Проте навіть за таку ціну якість цих фруктів залишає бажати кращого", - наголосив експерт.

Він також додав, що зважаючи на труднощі з вирощуванням та зберіганням груш, фермери шукають альтернативні культури. Наприклад, останнім часом в Україні збільшуються площі під абрикосові сади, але це одна з найскладніших культур. Вона дуже чутлива до погодних умов, а заморозки можуть знищити врожай.

"Регіони, які традиційно вирощували абрикоси, такі як Мелітополь та Закарпаття, не можуть значно розширювати свої площі. До того ж для успішного вирощування цієї культури необхідний правильний підбір сортів і підщеп", - підкреслив Баштанник.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, відпускні ціни на картоплю в Україні продовжують знижуватися. Виробники змушені йти на цей крок через досить низький попит.

У моніторингу цін на продукти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) зазначається, що продуктовий набір для приготування борщу за рік подорожчав на 28%.

Водночас, в Україні дешевшає морква, незважаючи на обмежену пропозицію на ринку. Здешевлення такої продукції спричинене тим, що знижується попит на такий овоч.

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Що таке Українська плодоовочева асоціація? Українська плодоовочева асоціація (УПОА) представляє групу експортно-орієнтованих виробників плодоовочевої продукції з аналогічними цінностями та стратегіями. Це центр знань аграрного бізнесу України, метою якого є відкриття нових ринків у всьому світі та підвищення якості та конкурентоспроможності української продукції.

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