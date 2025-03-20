В Україні впаде ціна на яйця: коли чекати різкого зниження

Ціни на яйця можуть різко піти вгору перед Великоднем, але після свят вони опустяться до сезонного рівня, зазначив аналітик.

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Скільки будуть коштувати яйця в березні-квітні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Як формуються ціни на яйця

Як зміняться ціни на яйця в березні-квітні

Ціни на яйця в Україні у березні-квітні можуть знижуватися за сприятливих умов, однак напередодні Великодня можливе тимчасове подорожчання через підвищений попит. Про це в коментарі Главреду повідомив аналітик УКАБ Максим Гопка.

Він також виокремив основні фактори, що впливають на формування цін:

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Вартість кормів – ціни на зернові та кормові культури безпосередньо позначаються на собівартості яєць.

Сезонність і погодні умови – навесні зі збільшенням світлового дня несучість курей зростає, що може знизити ціни. Водночас заморозки та температурні коливання підвищують витрати на обігрів, що стримує здешевлення.

Зовнішні фактори – спалахи пташиного грипу в інших країнах скорочують поголів'я птиці та підвищують попит на імпорт, що може стимулювати експорт з України.

"Враховуючи ці фактори, очікується зниження цін на яйця на початку травня або навіть у квітні за сприятливих умов. Однак перед Великоднем можливе тимчасове зростання цін через підвищений попит", - сказав він.

Гопка зазначає, що після Великодня, за стабільних умов, ціни мають повернутися до сезонного рівня.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Новини економіки - чи зростуть ціни на продукти та який буде курс долара

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, напередодні Великодня в Україні подорожчають три популярні продукти – яйця, м’ясо та молочні вироби. Це пов’язано з підвищеним попитом та іншими чинниками. Про зміни у цінах розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Очікувалося, що курс долара у лютому сягне 42 гривень, однак Нацбанк утримав його на рівні 41,5 гривні, навіть без зовнішнього фінансування. Аналітики Українського інституту майбутнього зазначають, що регулятор перейшов до активного стримування інфляції через контроль над курсом національної валюти.

Також в Україні поступово дорожчає цукор. Аналітики Всеукраїнської аграрної ради пояснюють це експортом і сезонними факторами, які можуть спричинити подальше зростання цін. Наразі виробники продають цукор у межах 24,60-25,30 грн/кг.

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Хто такий Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

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