На 16% за останній місяць: в Україні різко впала ціна на популярний продукт

Ціни почати падати у березні та досягли позначки 25,8 грн/кг.

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Ціни на борошно / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні подешевшало пшеничне борошно

За останні тижні ціна впала до 25,8 грн/кг

Порівняно з 2024 роком ціна зросла на 9%

В Україні ціни на пшеничне борошно знизилися на 16% за останній місяць. Середня вартість цього продукту становить 25,8 гривні за кілограм. Про це йдеться в щомісячному моніторингу цін на продукти асоціації Український клуб аграрного бізнесу.

Там зазначається, що в період із січня до лютого середня ціна на борошно становила 30,5 грн/кг.

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Водночас, у березні ціни почали падати. Якщо на початку місяця середня ціна була на рівні 27,7 грн/кг, то через два тижні середня ціна впала до 25,8 грн/кг.

Однак, порівняно з 2024 роком середня ціна на борошно зросла на 9%.

"Зміна ціни може бути рішенням роздрібних мереж зробити знижки перед Великодніми святами, адже ціни на пшеницю протягом місяця залишаються сталими", - йдеться в повідомленні.

Варто додати, що в роздрібних мережах ціни на нефасоване борошно коливаються в межах від 18,7 до 25 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітик УКАБ Максим Гопка говорив, що ціни на яйця в Україні у березні-квітні можуть знижуватися за сприятливих умов, однак напередодні Великодня можливе тимчасове подорожчання через підвищений попит.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що у перші три місяці 2025 року ціни на хліб щомісяця зростали на 1,5-1,7%. Очікується, що у березні-травні ціни можуть підвищитися ще на 5-10%. Загалом до кінця року зростання цін на хліб може досягти 20%.

Крім того, перед Великоднем через попит та кілька інших причин зростуть ціни на три популярні серед українців продукти. Йдеться про яйця, м'ясо та молочку.

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Що таке Український клуб аграрного бізнесу? Український клуб аграрного бізнесу, також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики, пише Вікіпедія.

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