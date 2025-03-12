Ціни на сигарети в Україні злетять вже в квітні: скільки доведеться платити

До 2028 року акцизний податок продовжить зростати і досягне 90 євро за 1000 сигарет, що ще більше позначиться на кінцевій вартості.

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Тютюновий податок значно зріс / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

З квітня в Україні подорожчає тютюн

Податкова розповіла, як зростання акцизу вплине на ціни

З 1 квітня в Україні зросте акцизний податок на тютюнові вироби для виробників і імпортерів. Законопроєкт №11090 вже передано на підпис президенту. Якщо його ухвалять, ставки акцизу будуть прив’язані до курсу євро, а не гривні, як було раніше, повідомила Державна податкова служба.

Згідно з її даними, частка податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8%, що менше за встановлені 60%.

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Таким чином, у 2025 році акцизний податок на 1000 сигарет зросте з 57,4 євро до 78 євро. Тепер мінімальний акциз на кожну пачку становитиме 78 грн за поточним курсом НБУ. Як результат, кінцева ціна сигарет може зрости на 40 грн за пачку.

За даними Міністерства фінансів, середня вартість пачки сигарет середнього сегмента зараз становить 104,30 грн. Після підвищення акцизу ціна може зрости до 140 грн за упаковку.

За прогнозами народного депутата Ярослава Железняка в Telegram, до 2028 року акцизний податок продовжить зростати і досягне 90 євро за 1000 сигарет, що ще більше позначиться на кінцевій вартості.

Водночас законом передбачено виняток для тютюнових виробів для електричного нагрівання, таких як IQOS або Ploom. Для них ставка акцизу буде нижчою, ніж для традиційних сигарет.

Ріст цін та тарифів в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні подорожчає електроенергія. В Yasno розповіли, кому з українців доведеться платити більше.

Окрім цього, тарифи на воду в Україні зростуть також. Найбільше подорожчання торкнеться мешканців Києва, де традиційно найвищі тарифи.

Водночас в НБУ розповіли, наскільки подорожчали продукти. Згідно з їхніми даними, у найближчі місяці інфляція зростатиме, але в другому півріччі очікується її сповільнення.

Більше економічних новин:

Що таке акциз? Акциз – один із різновидів здійснюваних державою податків (зборів), не пов'язаних з одержанням прибутку підприємцем (товаровиробником, торговцем). Це – найпоширеніші державні непрямі (побічні) податки (збори) на певні продукти масового попиту (предмети розкоші, тютюн, алкогольні напої, коштовні метали та інше), які стягують з виробників чи продавців товарів. Акциз включається до ціни товару, яку сплачує споживач товару, а його розмір і сума стягуються до державного чи місцевого бюджету. Часто застосовується до окремих імпортних товарів з метою захисту внутрішнього ринку й підтримки вітчизняного товаровиробника, пише Вікіпедія.

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