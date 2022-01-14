Ціни на хліб злетять: українцям назвав нову вартість і причину подорожчання

/ УНІАН

В Україні ціни на хлібобулочні вироби у 2022 році підвищаться на 25-35%.

Генеральний директор об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості Укрхлібпром Олександр Васильченко в коментарі Ubr.ua пояснив причину ситуації, що склалася.

Якість хліба знизиться

За його словами, рік тому частка продовольчої пшениці, з якої випікають хліб і хлібобулочні вироби, склала всього лише 40%, а в 2020-му цей показник був не менше 65-70%.

До того ж, додає він, щоб хліб не став зовсім недоступним для покупців, пекарям доведеться підмішувати в хліб менш якісне борошно. В цьому випадку, відзначають технологи, вироби досить швидко будуть псуватися.

Дефіцит борошна і дорогий газ

Україна відчуває нестачу борошна, адже зернотрейдери масово вивозили продовольчу пшеницю хорошої якості за кордон. У підсумку, Україна буде змушена закуповувати борошно в Туреччині, яка буде виготовлена з української пшениці.

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У свою чергу голова правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу Києва Максим Тютюнников вважає, що якщо раніше в собівартості хліба 40-45% займала борошно, 27% – припадало на логістику, і лише 10-12% – на енергоносії (включаючи газ), то тепер ці пропорції кардинально змінилися.

На його думку, нині саме енергоносії в собівартості виробництва одиниці хлібних виробів займають цілих 26%.

"Саме в таких умовах продукція пекарів стає збитковою, і вони змушені підвищувати ціни, щоб хоч якось вирівняти ситуацію", - говорить він.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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