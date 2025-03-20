Ціни рвонуть вгору: експерт розповів, що подорожчає на 10-15% вже у квітні

На початок березня запаси якісних овочів обмежені, а попит залишається високим, зазначив Денис Марчук.

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Борщовий набір б'є по кишені / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

Ключові тези Марчука:

Вартість овочів зростатиме через інфляцію, сезонність і дефіцит якісної продукції

Ціни на овочі можуть підскочити на 10-15% у березні-квітні

Ціни на овочі в Україні продовжують зростати з осені 2024 року. Основними чинниками, що впливають на вартість овочів, залишаються інфляція, сезонність та дефіцит якісної продукції. Про це в коментарі Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, Україна продовжує стикатися з високими темпами інфляції, яка вже перевищила 13,5%. Це суттєво позначається на собівартості виробництва, що призводить до подорожчання кінцевої продукції.

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Марчук також звернув увагу на вплив сезонності та посухи, яка вдарила по аграрному сектору минулого року. Через несприятливі погодні умови значна частина якісного врожаю овочів не була закладена на зберігання. Як наслідок, Україна вже у жовтні-листопаді 2024 року розпочала активний імпорт овочів, який триває й досі.

"На початку березня перехідні залишки якісних овочів обмежені, а попит залишається високим. Тому ціни на овочеву групу продовжать зростати до появи перших овочів відкритого ґрунту. Це стосується не лише борщового набору, а й огірків та томатів", - зазначив експерт.

Марчук наголосив, що українські тепличні господарства поки що не можуть повною мірою компенсувати нестачу овочів. Багато з них не є капітальними, тобто не мають достатнього професійного обладнання та утеплення, що дозволило б працювати незалежно від погодних умов. Тому вони працюють переважно за сприятливих погодних умов.

"До появи більшої кількості власної продукції ми спостерігатимемо зростання цін як на вітчизняні, так і імпортні тепличні овочі, зокрема огірки та помідори. Очікується, що їхня вартість може зрости ще на 10-15% у березні-квітні", - спрогнозував він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Перед Великоднем очікується зростання цін на яйця, м'ясо та молочні продукти через підвищений попит, подорожчання кормів, енергоносіїв та дефіцит робочої сили. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, що ціни на яйця вже почали зростати після незначного здешевлення у лютому.

Також ціни на хліб в Україні продовжують зростати. За словами Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, у 2024 році хліб подорожчав більш ніж на 20%, і ця тенденція триває. До кінця року ціни можуть зрости загалом на 20%.

Як повідомляв Главред, в Україні немає загрози дефіциту яєць, як у США. Аналітик УКАБ Максим Гопка повідомив, що станом на початок 2025 року поголів'я свійської птиці в Україні зросло на 0,9%, а виробництво яєць за 2024 рік збільшилося на 0,7%.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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