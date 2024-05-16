Ціни підняли на 37%: в Україні стрімко зросла вартість популярної весняної ягоди

На початку тижня українські виробники суниці садової підвищили ціни на ягоду. Вартість суниці - 50-80 грн/кг, що на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Причиною цього подорожчання є нестабільність і обмежені поставки через погіршенням погодних умов у регіонах вирощування ягод. Хоча сезон полуниці з відкритого ґрунту вже розпочався в південних і західних областях, ажіотаж навколо суниці пов'язаний із недостатньою її пропозицією на ринку.
За даними аналітиків, наразі ціни на місцеву полуницю в середньому нижчі на 48%, ніж минулого року. Водночас більшість гравців ринку не виключають зниження цін у майбутньому, через покращення погодних умов та збільшення пропозиції ягоди з місцевих господарств.
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Ціни на продукти в Україні - новини за темою
Нагадаємо, ціни на тепличні огірки стрімко знижуються. Вартість овоча в середньому впала на 20%, до 55-100 грн за кілограм. Падіння цін пояснюється сезонним збільшенням пропозиції та невеликим попитом.
Такожв Україні помітно знизилася ціна на імпортні томати. За даними аналітиків проєкту EastFruit, вартість імпортованих з Туреччини помідорів знизилася приблизно на 18%, і зараз вони продаються по 70-80 гривень за кілограм.
Як повідомляв Главред, українські фермери підвищили ціни на білокачанну капусту через зменшення пропозиції і стабільний попит. Торішня капуста зараз продається за 8-13 грн/кг.
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