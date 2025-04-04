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Не яйця: ціни на важливий продукт злетіли перед Великоднем

Сергій Кущ
4 квітня 2025, 23:39
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У роздрібних мережах ціна сягає 120 гривень.
Ціни на популярний овоч в Україні рвонули вгору
Ціни на популярний овоч в Україні рвонули вгору / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • В Україні продовжує дорожчати популярний продукт
  • Які зараз ціни в популярних супермаркетах

У квітні 2025 року українці зіткнулися зі зростанням цін на вершкове масло. Згідно з актуальними даними, найбільш помітно подорожчало масло марки "Селянське" 72,5% (200 грам).

На сьогодні середня ціна на це масло становить 117,25 грн, що вище на 1,9%, ніж у березні, коли воно коштувало 115,04 грн, йдеться на порталі Мінфіну.

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У роздрібних мережах ціна варіюється:

  • Auchan - 113,90 грн
  • Metro - 118,46 грн
  • Megamarket - 119,40 грн

Водночас ціна на популярне масло "Яготинське" 73% (200 грам) залишилася без змін порівняно з березнем - 104,95 грн у середньому. За даними на початок квітня:

  • Novus - 106,00 грн
  • Auchan - 103,90 грн

Експерти зазначають, що на коливання цін впливають як сезонні чинники, так і загальна інфляційна ситуація на ринку молочної продукції. Попри помірне зростання, споживачі вже відчувають зміни у своїх кошиках.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україні подешевшає базовий продукт на 20-30%. З наближенням травня ціни на деякі продукти будуть знижуватися.

Також раніше повідомлялося, що ціна на популярний овоч стрімко падає - стало відомо, скільки платитимуть українці. Подешевшав ще один популярний овоч, який українці споживають досить часто.

Нагадаємо, стало відомо, скільки коштуватиме кошик на Великдень-2025 і які продукти подорожчали найбільше. Ціни на продукти у великодній кошик 2025 року значно зростуть порівняно з попереднім роком, вказують аналітики.

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Що відомо про вершкове масло?

Вершкове масло - молочний продукт, який виробляється шляхом збивання свіжого або кислого молока, вершків або перетворення високожирних вершків. Масло може використовуватися як доповнення до їжі, або для приготування страв шляхом випікання, смаження чи приготування соусів. Для зберігання масла використовують скляні, пластмасові або порцелянові посудини, пише Вікіпедія.

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