Неприємний сюрприз: українців чекає різкий ціновий стрибок на один із продуктів

Економіст сказав, що, ймовірно, найбільше ціни зростуть у квітні.

Ціни на яйця в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ціни на курячі яйця в супермаркетах ростимуть

Вони подорожчають не менше, ніж на 15%

На вартість впливатиме збільшення витрат на електроенергію

Один із затребуваних продуктів харчування – це курячі яйця, ціни на які то зростають, то падають. Але, ймовірно, у 2026 році вони подорожчають ще більше. Про це сказав економіст Володимир Чиж у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, саме яйця показали одне з найбільших відносних зростань серед базових продуктів у 2025 році - майже 90% у річному вимірі.

"Враховуючи суттєве збільшення витрат на електроенергію та зростання вартості кормів у 2026-му, можна додати до тої ціни, що нині є у супермаркетах, не менше 15%", - наголосив економіст.

Він також додав, що головними факторами впливу на українському ринку залишаються сезонність, корми та логістика, які призводять до відчутних коливань цін на яйця.

"Треба взяти до уваги активну динаміку вартості продукту перед святами і в період пікових дат. Наприклад, з нагоди Великодня у квітні ціни можуть тимчасово зрости, а влітку — знизитися", - зауважив Чиж.

Що буде з цінами на яйця взимку

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що протягом січня-лютого ціна на яйця в Україні зросте приблизно на 10%.

Він підкреслив, що ринок яєць у нашій країні дуже залежний від цін на корми, витрат на логістику та електроенергію. Крім того, пропозиція від домашніх домогосподарств сильно скоротилася.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в українських супермаркетах подорожчали деякі молочні продукти. Мова йде про кисломолочний та твердий сири, ціни на які піднялися у порівнянні із середньомісячним показником за грудень 2025 року.

Також в Україні дорожчають тепличні помідори. Наразі популярний овоч в середньому продається на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року.

Крім того, цього тижня українські споживачі відчули подорожчання тепличних огірків: порівняно з минулою п’ятницею, ціни на овочі зросли на 10%, і наразі торгують в діапазоні 115–145 грн за кілограм.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

