Подорожчали на рівному місці: в Україні підняли ціни на популярні продукт

- Кисломолочний сир в Україні коштує більше 100 гривень за пачку
- Твердий сир у супермаркетах подорожчав
В Україні ціни на продукти постійно змінюються. Зокрема сьогодні у супермаркетах подорожчали деякі молочні продукти. Мова йде про кисломолочний та твердий сири.
Як свідчать дані на сайті Мінфін, станом на 16 січня ціни на цю молочну продукцію піднялися у порівнянні із середньомісячним показником за грудень 2025 року.
Як супермаркети переписали ціни на сири
Сир кисломолочний Простонаше 9% сьогодні в середньому можна купити по 100,36 гривні за 300 грамів. Хоча ще минулого місяця українцям його продавали по 98,04 гривні.
Подібна ситуація твердим сиром Звени Гора голандським 45%, який коштує зараз 209 гривень за 285 грамів, а у грудні його ціна становила 206,83 гривні. Водночас найсуттєвіше подорожчав сир твердий Комо традиційний 50%. Його ціна зросла з 527 гривень у грудня до 566,67 гривень 16 січня.
Який продукт скоро вдарить по бюджету українців - думка експерта
Главред писав, що за словами економіста Володимира Чижа, супермаркети регулярно підвищують ціни на продукти. Така тенденція не оминула й борошно, вартість якого теж зросте у 2026 році.
На його думку, цьогоріч ціна борошна зросте приблизно ще на 10-15%. Зростання буде плавним і зумовлене додатковими витратами на електроенергію та підтримання виробничих потужностей
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні дорожчають тепличні помідори. Наразі популярний овоч в середньому продається на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року.
Раніше стало відомо, що цього тижня українські споживачі також відчули подорожчання тепличних огірків: порівняно з минулою п’ятницею, ціни на овочі зросли на 10%, і наразі торгують в діапазоні 115–145 грн за кілограм.
Напередодні повідомлялося, що біла цибуля у супермаркетах коштує тепер більше пів сотні гривень за кілограм - 52,88 гривні, хоча ще минулого місяця українці її купували по 44,33 гривні.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
