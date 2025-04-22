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Ціна "злетіла" в 4,5 раза: популярний в Україні овоч різко подорожчав

Руслана Заклінська
22 квітня 2025, 20:12
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За тиждень овоч подорожчав на 21% через високий попит та обмежену пропозицію.
Ціна 'злетіла' в 4,5 раза: популярний в Україні овоч різко подорожчав
Ціни на моркву підскочили на 21% за тиждень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Що відомо:

  • В Україні зросли ціни на моркву
  • Ціни зросли до 30-40 грн за кілограм
  • Морква в Україні вже в середньому в 4,5 рази дорожча, ніж торік

Цього тижня ціни на якісну моркву в Україні знову почали зростати. Зростання попиту дозволило фермерам підвищити відпускні ціни на моркву. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За словами учасників ринку, ці тенденції зумовлені досить високим попитом на якісні коренеплоди на фоні обмеженої пропозиції. Оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують продукцію, в той час як запаси овочів у сховищах господарств швидко зменшуються.

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Наразі моркву продають по 30-40 грн за кілограм (приблизно $0,73-0,97/кг), в залежності від якості та обсягів партій. В середньому це на 21% дорожче, ніж в кінці минулого тижня.

Крім цього, зараз морква в Україні вже продається в середньому в 4,5 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Експерти проєкту пояснюють позитивну цінову динаміку сезонним вичерпанням запасів якісної продукції в господарствах. За інформацією учасників ринку, оптові компанії все частіше стикаються з труднощами при закупівлі необхідних обсягів моркви високої якості.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, після Великодня в Україні стартує сезон шашликів, але цього року ціни на м’ясо зросли. Свинина подорожчала на понад 40 грн за кілограм — зараз її вартість становить 316,77 грн/кг.

Також ціни на продукти в Україні почнуть знижуватися в кінці травня — на початку червня, повідомив економіст Олег Пендзин. Зниження цін очікується через покращення погодних умов, що сприятиме врожаю овочів з відкритого ґрунту.

Однак, як повідомляв Главред, ціни на деякі українські овочі з борщового набору вже зросли. Буряк подорожчав на 20–25%, досягнувши 20–30 грн за кг. Ріпчаста цибуля тепер коштує 15–20 грн, а морква — 30–40 грн за кг.

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EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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