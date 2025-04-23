Ціна зросла у 2,5 рази: в Україні стрімко дорожчає базовий овоч

Невід'ємний інгредієнт борщу тепер не такий доступний, як раніше.

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На українському ринку спостерігається дефіцит буряка / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомили аналітики:

Буряк в Україні продають по 22-32 гривні за кілограм

Торік ціна на буряк була у 2,5 нижча

В Україні спостерігається зростання цін на столові буряки через стрімке скорочення пропозиції коренеплодів задовільної якості. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Мережі супермаркетів та оптові компанії вже повідомляють про дефіцит продукції, перекрити який не так просто. Ця ситуація дала можливість виробникам буряків активно підвищувати відпускні ціни на свою продукцію.

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Станом на 23 квітня буряки надходять у продаж по 22-32 грн/кг ($0,53-0,77/кг). Ця ціна на 16% вища, ніж наприкінці минулого тижня, а в порівнянні з кінцем квітня 2024 року вартість буряків зросла у 2,5 рази.

"Більшість гравців ринку сходяться на думці, що підвищувальна цінова динаміка буде й надалі переважати в даному сегменті", - зауважили аналітики.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що цього тижня в Україні моркву продають по 30-40 грн за кілограм, в залежності від якості та обсягів партій. В середньому це на 21% дорожче, ніж в кінці минулого тижня.

Раніше також повідомлялося, що у порівнянні з січнем 2025 року найбільше в Україні впали ціни на овочі. Наприклад, середня вартість капусти знизилась на 32 гривні.

Нещодавно виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що ціни на овочі борщового набору будуть доволі високими до початку поставок місцевих овочів нового врожаю. Здешевлення варто очікувати наприкінці травня - на початку червня.

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