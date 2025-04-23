Українцям будуть по кишені: ціни на популярні продукти різко зменшилась

Основне:
- В Україні найбільше впала у ціні капуста
- Базовий продуктовий набір у квітні обійдеться дешевше, ніж за нього платили у січні
Ціни на продукти протягом останніх кількох місяців в Україні стрімко зростали. Однак з початком теплої весни тенденція починає дещо змінюватися і деякі товари знизились у ціні.
Як свідчать дані на сайті Мінфін, у порівнянні з січнем 2025 року найбільше в Україні впали ціни на деякі овочі, рибу, цукор і молоко. Наприклад, середня вартість капусти знизилась на 32 гривні.
На другому місці риба, яка подешевшала на 5,95 гривень. На 2,10 гривні дешевше тепер коштує і картопля. Водночас вартість цукру та молока знизилась не так суттєво, всього на 1,25 та 0,82 гривні відповідно.
За даними видання Телеграф, середньостатистичний набір продуктів у квітні обійдеться українцям в середньому у 1501,60 гривню. Це на 79,45 гривень менше, ніж доводилось платити за такі ж продукти українцям у січні.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні найпопулярніше м’ясо для смаження - свинина за місяць подорожчала на понад 40 гривень за кілограм. При цьому попит на цей вид м'яса зростає.
Раніше повідомлялося, що цього тижня ціни на якісну моркву в Україні знову почали зростати. Тепер в середньому на ринку моркву продають по 30-40 грн за кілограм.
Напередодні стало відомо, що ціни на овочі борщового набору будуть доволі високими до початку поставок місцевих овочів нового врожаю. Здешевлення варто очікувати наприкінці травня - на початку червня.
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